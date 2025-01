i Autor: Shutterstock

Przygotowania do wiosny

Musisz to zrobić z tujami w ogrodzie zimą! Bez tego zabiegu tuje na wiosnę zaczną brązowieć i marnieć. Ogrodnicy wskazują, że ten zimowy zabieg pielęgnacyjny jest kluczowy dla tui

Zimowe prace w ogrodzie. Wbrew panującej opinii zima to nie jest okres, w którym całkowicie zamierają prace ogrodowe. To właśnie teraz należy przygotować krzewy i drzewa do wiosennego sezonu wegetacyjnego. Ten zabieg pielęgnacyjny do tui sprawi, że drzewka wiosną będą w dobrej kondycji. Jeżeli go nie wykonasz to tuje wiosną będą brązowiały i zaczną marnieć. Zimą pamiętaj o tym, aby zrobić to z tujami w swoim ogrodzie.