Fin płakał jak sprzedawał ten patent. Już 3 łyżki tego proszku doczyszczą każdy zakamarek pralki. Usunie kamień i zarodniki pleśni. Domowy sposób na czyszcznenie pralki

Wbrew pozorom, urządzenia takie jak pralka oraz zmywarka należy regularnie czyścić. Sprzęty, które mają częsty kontakt z wodą oraz detergentami pokrywają się osadami oraz kamieniem. Brak regularnego czyszczenia może skutkować awariami oraz nieprawidłowym działaniem. Pranie w brudnej pralce może nieprzyjemnie pachnieć. Bywa także, że w nieczyszczonej pralce pojawia się pleśń. Znajomy Fin pokazał świetny sposób na czyszczenie pralki. Często do tego typu czynności poleca się ocet. Są jednak głowy, które wskazują że częste używanie octu do pralki może zniszczyć niektóre jej elementy. Ocet może osłabić gumowe uszczelki bębna pralki. Podobnie jak ocet, ale delikatniej, działa kwasek cytrynowy. Wystarczy, że wsypiesz 3 łyżki kwasku cytrynowego do komory na proszek do prania i nastawisz program piorący z wysoką temperaturą. Kwasek cytrynowy zmiesza się z wodą i doczyści wszystkie zakamarki pralki. Środek ten świetnie zmiękcza i usuwa kamień, a także przeciwdziała jego powstawaniu. Dodatkowo kwasek cytrynowy ma właściwości bakteriobójcze i świetnie niweluje zarodniki pleśni. Na duże zabrudzenia może być jednak za słaby. W takim przypadku warto sięgnąć po wspomniany ocet.

Jak czyścić pralkę octem? W ten sposób będzie najskuteczniejszy

Ocet doskonale poradzi sobie z czyszczenie pralki. Posiada ona właściwości bakteriobójcze i niweluje brzydkie zapachy. Dodatkowo ocet rozpuszcza kamień i osady z wody i chroni niektóre elementy pralki. Aby wyczyścić pralkę octem możesz do wlać do komory na proszek do prania i nastawić pusty cykl. W ten sposób ocet wymiesza się z wodą i nie powinien zniszczyć pralki. Sporadycznie możesz także dodać ocet bezpośrednio do wnętrza pralki. Pamiętaj, by nie stosować jednak więcej niż 1 szklankę octu. W ten sposób doczyścisz pralkę i pozbędziesz się brzydkich zapachów ulatniających się z jej wnętrza.

