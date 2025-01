Dodaj do proszku do prania i włącz pralkę. Twoje ciuchy po praniu będą pachnieć niczym kwietna łąka. Czym zastąpić płyn do płukania?

Czy płyn do płukania szkodzi tkaninom?

W ostatnim czasie na popularności zyskują domowe sposoby do prania. Wiele osób w internecie rekomenduje, że soda oczyszczona i biały ocet świetnie zastąpią kupne detergenty. Wiele mówi się o tym, że płyn do płukania nie jest konieczny podczas prania. Sylwia Panek, chemiczka z wykształcenia już od pewnego czasu zwraca na Instagramie uwagę, że z płynu do płukania można zrezygnować. - Może śmiesznie brzmi to stwierdzenie, ale produkty te używane są na etapie płukania, więc sam płyn nie jest już niczym spłukiwany. Pozostaje we włóknach tkaniny i pozostaje w naszej pralce, zanieczyszczając ją — wskazuje eksperta. Wiele osób wskazuje również, że płyn do płukania oblepiając włókna tkanin może powodować ich sztywnienie. Nie zawsze zostaje on dokładnie wypłukany, co z kolei może skutkować plamami i śladami na świeżo upranych ubraniach.

Czym zastąpić płyn do płukania podczas prania?

Najczęściej, jako zamiennik płynu do płukania, polecana jest soda oczyszczona. To świetny proszek, który łączy w sobie właściwości detergentu piorącego z usuwaniem brzydkich zapachów. Soda oczyszczona działa przeciwbakteryjnie, a to właśnie często bakterie powodują brzydkie zapachy po praniu. Zmiękcza ona tkaniny i sprawia, że przez długi czas pozostają one przyjemne w dotyku. Jest bezpieczna dla skóry i nie powoduje alergii. Sodę oczyszczoną można dodawać bezpośrednio do bębna pralki lub wsypać do komory na proszek do prania. Innym sposobem na pachnące pranie są olejki eteryczne. Wystarczy, że dodasz kilka kropel ulubionego olejku eterycznego do proszku do prania, a ubrania będą delikatnie, przyjemnie pachniały.