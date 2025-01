Ten sposób na pranie pościeli zdradziła sprzątaczka z 4-gwiazdkowego hotelu. Wystarczy, że dodasz 3 łyżeczki do prania pościeli, a będzie pachnąca i mięciutka. Nie chodzi o sodę oczyszczoną!

Dodaj to do prania pościeli. Będzie idealna do spania

Pranie pościeli to bardzo ważny element codziennej higieny. Nie ma nic gorszego niż spranie w brudnej pościeli. W nocy pościel zbiera cały brud z ciała i pot. Osadzają się na niej wszelkiego rodzaju bakterie oraz drobnoustroje. Często poleca się pranie pościeli w nieco wyższych temperaturach. Podobnie jak w przypadku prania ręczników należy zabić wszystkie zarazki. Zanim jednak ustawisz pralkę na 60 st.C. sprawdź, czy dany materiał można prać w tak wysokich temperaturach. Satynowa i delikatna pościel wymaga prania w zimniejszej wodzie. Wśród domowych sposobów na pranie pościel króluje krochmal oraz soda oczyszczona. Ten pierwszy był wykorzystywany przez nasze babki i ostatnim czasie nie jest już tak bardzo popularny. Soda oczyszczona to świetny sposób na pranie pościeli. Usuwa ona bakterie oraz delikatnie wybiela tkaniny. Dodatkowo soda oczyszczona świetnie zmiękcza materiały. Możesz dodawać ją bezpośrednio do bębna pralki.

Domowy sposób na pranie pościeli

Nieco mniej znanym sposobem na pranie pościeli jest dodanie do pralki proszku do pieczenia. Wbrew pozorom proszek do pieczenia wykazuje wiele podobnych właściwości do sody oczyszczonej. Dodany do prania zadziała jak delikatny wybielacz. Świetnie sprawdzi się do prania pożółkłej pościeli. Sprawi on, że pościel odzyska dawną biel. Proszek do pieczenie rewelacyjnie dopiera trudne zabrudzenia pozostawiając tkaniny idealnie białe i czyste. Wystarczy, że do komory na proszek do prania wsypiesz kilka łyżeczek proszku do pieczenia i nastawisz pranie pościeli. Aby efekt był jeszcze lepszy do bębna pralki dodaj 3 łyżki sody oczyszczonej. Tak uprana pościel będzie higienicznie czysta i pachnąca.