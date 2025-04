Bądź gotowa na lato. Kompleksowa ochrona przeciwsłoneczna

Laboratorium Badawczo Naukowe Bielenda opracowało receptury, które wykorzystują kombinację filtrów UV wraz z substancjami chroniącymi przed promieniowaniem IR oraz HEV. Istnieją trzy rodzaje promieniowania, które bezpośrednio oddziałują na naszą skórę: IR (promieniowanie podczerwone), HEV (światło niebieskie) oraz UV. Brak stosowania produktów z filtrami prowadzi do przyspieszonego fotostarzenia się skóry, może też być przyczyną stresu oksydacyjnego i nadmiernej produkcji wolnych rodników tlenowych uszkadzających komórki. Bielenda Bikini to pięć produktów do opalania – mleczko do ciała SPF20, SPF30 i SPF50, krem do twarzy SPF50 oraz mleczko dla dzieci i niemowląt SPF50 – i po opalaniu – nawilżająco-chłodząca mgiełka i nawilżająco-łagodzący żel. Produkty oprócz swojej głównej funkcji pielęgnują naskórek, dzięki silnie wspierającym i nawilżającym składniom aktywnym. Zamknięte są w funkcjonalnych, ergonomicznych opakowaniach o poręcznych pojemnościach. Butelki zostały dodatkowo zabezpieczone kapem, by uniknąć otwarcia się produktu w walizce czy kosmetyczce.

Nawilżający krem do opalania twarzy SPF50

Nawilżający i wodoodporny krem zawiera wysoką ochronę SPF50, zmniejsza ryzyko powstawania przebarwień spowodowanych słońcem oraz wspomaga ochronę anti-age. Fotostabilna kompozycja filtrów ogranicza wpływ promieniowania UV + IR + HEV na skórę. Produkt dodatkowo chroni przed podrażnieniami i poparzeniami słonecznymi, jednocześnie przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu skóry i utracie wody z naskórka. Formuła bogata jest w organiczny olej kokosowy, witaminę E oraz kompleks 3 form nawadniającego kwasu hialuronowego. Krem intensywnie nawilża, poprawia jędrność i elastyczność skory, łagodzi podrażnienia.

Bielenda Bikini Nawilżające mleczko do opalania SPF50

Nawilżające i wodoodporne mleczko do opalania zawiera wysoką ochronę SPF50, fotostabilna kompozycja filtrów ogranicza wpływ promieniowania UV + IR + HEV na skórę. Produkt bogaty jest w organiczny olej kokosowy, witaminę E oraz nowoczesny kompleks 3 form kwasu hialuronowego (który maksymalizuje efekt nawilżenia). Mleczko zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń słonecznych, przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu, wspomaga ochronę skóry przed starzeniem i fotostarzeniem. Szybko się wchłania, pozostawia przyjemne uczucie gładkiej, miękkiej i jedwabistej skóry.

Bielenda Bikini Nawilżające mleczko do opalania SPF30

Nawilżające i wodoodporne mleczko do opalania zawiera wysoką ochronę SPF30. Jest bogate w organiczny olej kokosowy, witaminę E oraz kompleks 3 form nawadniającego kwasu hialuronowego. Produkt wyróżnia się fotostabilną kompozycją filtrów, ograniczających wpływ promieniowania UV + IR + HEV na skórę. Mleczko zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń słonecznych, przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu, wspomaga ochronę skóry przed starzeniem i fotostarzeniem. Szybko się wchłania, pozostawia przyjemne uczucie gładkiej, miękkiej i jedwabistej skóry.

Bielenda Bikini Nawilżające mleczko do opalania SPF20

Nawilżające i wodoodporne mleczko do opalania zawiera średnią ochronę SPF20. Jego receptura oparta jest o bogaty w lipidy olej kokosowy, witaminę E oraz kompleksie 3 form nawadniającego kwasu hialuronowego. Mleczko zawiera fotostabilną kompozycję filtrów, ograniczających wpływ promieniowania UV na skórę. Jest wodoodporne, zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń słonecznych, przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu, wspomaga ochronę skóry przed starzeniem i fotostarzeniem. Szybko się wchłania, zamknięte jest w butelce z antypoślizgowym wcięciem pod palce.

Bielenda Bikini Nawilżające mleczko do opalania dla dzieci i niemowląt SPF50

Nawilżające i wodoodporne mleczko do opalania dla dzieci i niemowląt zawiera wysoką ochronę SPF50. Fotostabilna kompozycja filtrów ogranicza wpływ promieniowania UV + IR + HEV na skórę. Receptura produktu bogata jest w łagodzącą alantoinę, nawilżający d-panthenol, witaminę E, kwas hialuronowy. Produkt przeznaczony jest do ochrony wrażliwej i delikatnej skóry, zmniejsza ryzyko podrażnień i poparzeń spowodowanych słońcem. Szybko się wchłania, może być stosowane u niemowląt od 6 miesiąca życia.

Bielenda Bikini Nawilżająco-chłodząca mgiełka po opalaniu Ice Cold

Nawilżająco-chłodząca mgiełka błyskawicznie łagodzi podrażnienia skóry wywołane nadmiernym opalaniem. Zawiera, specjalnie skomponowane, składniki nawilżające i chłodzące, w tym m.in. sok z liści aloesu, mentol, alantoinę, d- panthenol. Lekka, nietłusta konsystencja nie obciąża skóry, nie klei się, szybko się wchłania. Mgiełka przywraca komfort, pozostawia przyjemne uczucie ukojonej i schłodzonej skóry, przynosi ulgę po całodziennym opalaniu.

Bielenda Bikini Nawilżająco-łagodzący żel po opalaniu S.O.S.

Nawilżająco-łagodzący żel po opalaniu przynosi ulgę po kąpieli słonecznej, przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu naskórka poprzez przywrócenie optymalnego nawilżenia. Lekka kremo-żelowa formuła zawiera m.in. d-panthenol, alantoinę, betainę, sok z liści aloesu oraz kwas hialuronowy. Produkt dostarcza składniki nawilżające i wiążące wodę w naskórku, dba o równowagę wodną naskórka. Dodatkowo uspokaja, wycisza i regeneruje, delikatnie chłodzi, skutecznie łagodzi i koi, zmniejsza uczucie nieprzyjemnego ściągnięcia i napięcia

