Bezpieczna Wielkanoc z pupilem – o czym warto pamiętać?

Święta Wielkanocne nieodłącznie wiążą się z rodzinnymi spotkaniami i wspólnym biesiadowaniem przy apetycznie zastawionym stole. Podczas gdy my cieszymy się smacznymi potrawami i kolorowymi dekoracjami, nasi czworonożni członkowie rodziny mogą znaleźć się w sytuacjach, które zagrażają ich zdrowiu. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu, świąteczny czas może być nie tylko smaczny dla nas, ale też bezpieczny i szczęśliwy dla naszych pupili. Oto, na co warto zwrócić uwagę przy wielkanocnym stole, kiedy towarzyszą nam psy i koty:

Wielkanocne potrawy – dla nas pyszne, dla zwierząt nieodpowiednie

Zwierzęta domowe mają zupełnie inne potrzeby żywieniowe niż człowiek. Bardzo istotne jest, aby mieć świadomość, że niektóre produkty z diety ludzi mogą być szkodliwe, a nawet toksyczne dla naszych czworonożnych pupili, dlatego tak ważne jest, aby nie karmić psów i kotów potrawami ze świątecznego stołu.

– Dieta dla psów i kotów powinna być zawsze dostosowana do ich potrzeb. Karmienie zwierząt ludzkim jedzeniem może być źródłem wielu problemów zdrowotnych, a czasem poważnych zatruć, ponieważ niektóre produkty z diety ludzi są toksyczne dla naszych czworonożnych pupili. Nawet niewielkie ilości produktów takich jak czekolada, rodzynki czy czosnek mogą wywołać u zwierząt poważne dolegliwości zdrowotne. W okresie świątecznym statystycznie pojawia się najwięcej przypadków zatruć u naszych czworonogów właśnie dlatego, że część opiekunów dzieli się z nimi potrawami z własnego stołu – mówi Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii i ekspertka naukowa ds. żywienia zwierząt w firmie Mars Polska.

Uwaga na czekoladę i ciasta

Czekoladowe zajączki, mazurki, babki czy serniki – choć pyszne dla ludzi, mogą być niebezpieczne dla psów i kotów. Czekolada zawiera teobrominę, substancję toksyczną dla zwierząt, która może wywołać u nich wymioty, drgawki, a nawet zagrażać życiu, prowadząc do niewydolności nerek. Ciasta i inne wypieki często mają w swoim składzie rodzynki, kakao, orzechy makadamia, czy słodzik ksylitol – również trujące składniki dla czworonogów.

Tłuste mięsa i przyprawy? Niekoniecznie!

Pieczone mięsa, pasztety czy smażone kotlety to klasyczne wielkanocne potrawy. Niestety, ich wysoka zawartość tłuszczu oraz przypraw takich jak czosnek czy cebula może powodować problemy trawienne, a nawet zapalenie trzustki u naszych czworonożnych pupili. Nie należy też karmić zwierząt kośćmi, ponieważ mogą one stać się przyczyną uszkodzeń w jamie ustnej (np. zębów czy dziąseł), a także prowadzić do niedrożności jelit.

Lepszy wybór: bezpieczne smakołyki i codzienna rutyna

Pamiętajmy, że nawet niewielka ilość nieodpowiedniego jedzenia może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia naszych zwierząt. Zamiast ryzykować, zapewnijmy im bezpieczne przysmaki stworzone specjalnie dla psów i kotów oraz dużo świątecznej miłości. Przykładem takich przysmaków, które jednocześnie wspierają zdrowie pupila, są przekąski dentystyczne, dbające o higienę zębów i dziąseł czworonogów, albo multiwitaminy. Przekąski mogą także zaspokajać naturalne potrzeby behawioralne np. żucia i gryzienia u psów, a u kotów możemy wykorzystać je jako zakończenie zabawy w polowanie, która jest nierozłącznie związana z ich instynktem łowieckim. Podawanie przekąsek pełni także ważną rolę w budowaniu więzi z czworonogiem, zwłaszcza w połączeniu ze wspólną zabawą.

– Podawanie przysmaków i wspólny czas to ważny element wzmacniania relacji z czworonogiem. Miejmy także na uwadze, że świąteczna dieta psów i kotów nie powinna różnić się od tej codziennej, ponieważ nagłe zmiany pokarmu są bardzo częstą przyczyną problemów trawiennych u zwierząt. Dlatego podawanie każdego dnia kompletnego i zbilansowanego pokarmu, dostosowanego do potrzeb danego gatunku, wieku i stylu życia sprzyja utrzymaniu zdrowia i dobrego samopoczucia pupila przez długie lata – tłumaczy Małgorzata Głowacka.

Nie zapomnij o ruchu i zabawie

Świąteczny relaks nie powinien oznaczać rezygnacji z codziennych spacerów i aktywności. Regularna dawka ruchu i wspólna zabawa to najlepszy prezent dla pupila – pomoże mu rozładować energię i utrzymać dobre samopoczucie.

Święta pełne troski i miłości

Bezpieczeństwo czworonogów w czasie świąt powinno być priorytetem każdego opiekuna. Wielkanoc z pupilem to wspaniała okazja, by spędzić czas razem, a dbając o zdrowie i komfort naszych psów i kotów, sprawimy, że święta będą radosne zarówno dla nas, jak i dla nich. To drobne gesty, takie jak zdrowy posiłek czy wspólna zabawa sprawiają, że święta będą szczęśliwe także dla naszych czworonożnych przyjaciół.

i Autor: materiały prasowe Małgorzata Głowacka, lekarka weterynarii