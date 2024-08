Podgrzewam w garnku i wlewam do muszli klozetowej. Jeszcze żaden kupny płyn nie wyczyścił tak dobrze toalety. Usuwa zarazki i brzydkie zapachy

Sposób na czyszczenie toalety

Muszla klozetowa to szalenie ważna cześć łazienki podczas sprzątania. To w niej bytują wszelkie zarazki i bakterie. Eksperci wskazują, że są one w stanie ulatniać się z toalety i osadzać na ręcznikach lub szczoteczkach do zębów. W dobie coraz większej popularności domowych sposobów na sprzątanie można zastawiać się, czy da radę wyczyścić toaletę domowymi sposobami. Okazuje się, że tak i często są one nawet lepszą opcją niż kupne płyny do WC. Są mniej drażniące i nie podrażnią skóry w razie kontaktu. Jednym z najczęściej spotykanych sposobów na czyszczenie muszli klozetowej jest ten z wykorzystaniem octu. Kwas octowy świetnie domywa trudne do usunięcia zabrudzenia. Usuwa bakterie i zarazki oraz niweluje brzydkie zapachy. Najprostszą metodą jest wymieszanie octu spirytusowego z wodą w proporcjach 1:1 i przemycie tym muszli klozetowej.

Podgrzewam i wlewam do muszli klozetowej! Usuwa zarazki lepiej niż kupne płyny do WC

Jeszcze lepszy rezultat przyniesie podgrzanie octu. W ten sposób ocet będzie skuteczniejszy i lepiej rozpuści zacieki i kamień. Do niewielkiego garnuszka wlej ocet i wolno go podgrzewaj. Pamiętaj, by jedynie delikatnie podgrzać ocet, a nie doprowadzać go do wrzenia i gotować. Ciepły ocet wlej do muszli klozetowej. Przed tym opróżnij wodę z toalety na tyle, ile jest to możliwe. Resztką octu możesz delikatnie nasączyć papierowe ręczniki i przyłożyć je w pozostałe miejsca muszli klozetowej, które wymagają czyszczenia. Całość zostaw na około 2 godziny, a po tym czasie spuść wodę. Ocet rewelacyjnie rozpuści kamień i osady z wody. Usunie zarazki i sprawi, że toaleta będzie nieskazitelnie czysta.

