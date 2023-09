Łebski patent na czyszczenie toalety. Wlej to do spłuczki, a muszla klozetowa będzie lśniła czystością przez długi czas

Babciny trik z liściem laurowym. Dodaj go do prania, a kolorowe ubrania staną się jak nowe. Genialne zastosowanie liści laurowych podczas prania

Jak prawidłowo czyścić toaletę? Nie zapominaj o myciu spłuczki

Dla wielu osób sprzątanie toalety polega na wlaniu do muszli detergentów myjących i przetarciu ją szczotką. Nie zawsze taki sposób sprawi, że toaleta będzie domyta i perfekcyjnie czysta Często zapominamy bowiem o prawidłowym czyszczeniu spłuczki, w której zbiera się osad i kamień. Może to doprowadzić do zatkania odpływów, a także sprawia, że cała toaleta szybciej się brudzi.

Jak wyczyścić i pozbyć się kamienia ze spłuczki?

Wiele gospodyń domowych stosuje prosty patent, który pozwala im na zachowanie spłuczki w perfekcyjnej czystości. Jak w przypadku wielu domowych obowiązków będziesz potrzebować do tego octu. Na początku otwórz pokrywę zbiornika spłuczki i przygotuj rozwój gorącej wody oraz octu. Wlej go do spłuczki i po kilku godzinach porządnie ją ujmuj, resztę spłucz do muszli klozetowej. Na koniec możesz wrzucić do spłuczki klasyczną kostkę toaletową, która sprawi, że spłukiwana woda będzie miała przyjemną woń.

