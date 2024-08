Kupuję za 3 zł i przecieram tym płytki podłogowe. Lepsze niż nabłyszczać. Płytki są lśniące i czyste, ale nie śliskie. Czyszczenie płytek podłogowych z połyskiem

Ten preparat za 3 zł świetnie domywa płytki podłogowe. Rozpuszcza osady i nabłyszcza

Płytki ceramiczne to jeden z najpopularniejszych wyborów podłogi do łazienki lub kuchni. Obecnie coraz modniejsze stają się także płytki podłogowe położone w przedpokoju, a nawet w pokojach. Klasyczne kafelki są odporne na wilgoć i zabrudzenia i łatwo utrzymać je w czystości. Im gładsza powierzchnia płytek podłogowych, tym łatwiej je umyć. Nieco trudniej jest w przypadku matowych płytek lub tych ze zdobieniami. W takim przypadku możesz czyścić je letnią wodą z dodatkiem szarego mydła. To bezpieczny sposób, który nie tylko domyje zabrudzenia ale zadziała również przeciwbakteryjnie i uchroni przed osadzaniem się pleśni na fugach. Podobnie zadziała mieszanka wody i sody oczyszczonej. Wymieszaj wodę z sodą oczyszczoną w proporcjach 1:1 i nałóż na płytki. Ten sposób świetnie sprawdzi się do czyszczenia fug. Mieszankę sody oczyszczonej z wodą zaaplikuje na fugi pozostaw na około 30 minut. Po tym czasie delikatnie wyszoruj fugi aż będę czyste.

Jeżeli chcesz jednocześnie wyczyścić i nabłyszczyć płytki podłogowe to zdecydowanie powinnaś sięgnąć po kwasek cytrynowy. Ten sposób pozwoli Ci domyć płytki podłogowe na wysoki połysk. Do ok. 5 l wody wsyp 1 opakowanie (20g) kwasku cytrynowego. Całość dokładnie wymieszaj i taką mieszanką przetrzyj płytki. Aby roztwór był jeszcze bardziej skuteczny możesz dodać do niego 3 łyżki sody oczyszczonej. Kwasek cytrynowy odświeża powierzchnie i nadaje im błysk. Podobnie możesz zadziałać ocet jednak w przypadku podłóg jego zapach może okazać się zbyt mocno drażniący. Tak umyte podłogi odzyskają swój blask, ale nie będą bardziej śliskie.

