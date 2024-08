Dodaję 15 kropli i spryskuję zapleśniałe fugi pod prysznicem. Po 1 h będą jak nowe, a ciemny nalot zniknie raz na zawsze. Sposób na pleśń na fugach

Kroję to warzywa i przecieram nim blaty szafek. Stare plamy z jedzenia znikają. Szafki kuchenne przestają się kleić i lśnią czystością. Mycie blatów

Zamiast brać na zakupy wrzucam do pralki i nastawiam pranie butów. Wyglądają jak nowe. Pranie butów w pralce

Grupa LEGO i NIKE, Inc. łączą siły, aby wznieść moc kreatywnej zabawy i sportu na wyższy poziom

Dodaję 15 kropli i spryskuję zapleśniałe fugi pod prysznicem. Po 1 h będą jak nowe

Pleśń na fugach pod prysznicem i w okolicy wanny, najczęściej pojawia się wskutek nadmiernej wilgoci obecnej w pomieszczeniu. Dlatego pierwszą i najważniejszą zasadą, która pozwoli zapobiec pojawieniu się pleśni i grzyba na fugach, jest wietrzenie łazienki i zadbanie o jej skuteczną wentylację. Warto także po kąpieli przetrzeć fugi i zakamarki na płytkach, aby nie zalegała w nich woda. Kolejną istotną kwestią jest regularne czyszczenie fug, gdyż pleśń na fugach w łazience stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia. W jaki sposób usunąć pleśń z fug? W butelce z atomizerem wymieszaj pół szklanki wody utlenionej z 15 kroplami olejku herbacianego. Spryskaj zapleśniałe fugi, połóż w to miejsce wacik kosmetyczny i ponownie zwilż go zrobioną mieszanką. Pozostaw na jedną godzinę, delikatnie wyszoruj gąbką lub szczoteczką i spłucz. Ciemny nalot z fug zniknie, a one odzyskają swój dawny wygląd.

Domowe sposoby na pleśń na fugach

Innym, równie skutecznym sposobem na pleśń na fugach jest wykorzystanie pasty do zębów. Nałóż białą pastę do zębów na brudne fugi i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie wyszoruj je szczoteczką. Na koniec całość spłucz letnią wodą. Jak jeszcze można pozbyć się pleśni z fug? Skuteczny jest też trik z ręcznikami papierowymi. Najpierw przygotuj odpowiedni płyn na pleśń na fugach. Do szklanki wody dodaj 2 łyżeczki amoniaku i 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Dokładnie zamieszaj i spryskaj zapleśniałe spoiny płytek. Następnie zwiń kawałki ręcznika papierowego w rulony, zwilż je w occie i nałóż na fugi na około 2 godziny. Po tym czasie fugi są jak nowe, a po pleśni nie ma ani śladu.

