Tylko tak piorę kolorowe ręczniki. Wrzucam ten nieoczywisty składnik do pralki i wyjmuję mięciutkie i pachnące ręczniki. Ocet może się schować. Pranie ręczników

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Jak spryskać rośliny, aby pozbyć się mszyc? Wszyscy robią to źle, przez co szkodniki ucztują w najlepsze. Jak stosować opryski na mszyce?

Gdzie wlać ocet do pralki, aby ją wyczyścić? Często robimy to źle i możemy zepsuć urządzenie. Czyszczenie pralki octem

Wrzuć ten składnik do pralki podczas prania ręczników

Wiele osób zastanawia się, czy białe ręczniki można prać w sodzie oczyszczonej. Posiada ona delikatne właściwości wybielające i może wpływać na kolory. Okazuje się, że do prania kolorowych ręczników lepiej jest wykorzystać inny patent. To dość nieoczywisty sposób, który daje zachwycające rezultaty. Sekretnym składnikiem prania kolorowych ręczników mogą okazać się liście laurowe. Włóż kilka liści laurowych do bawełnianego woreczka i umieść je bezpośrednio w bębnie pralki. Możesz sięgnąć po suszone lub świeże liście. Nastaw pranie ręczników i gotowe. Popularny wawrzyn świetnie uchroni kolory przed zafarbowaniem. Prane w ten sposób ręczniki nie będą płowieć i przez długi czas zachowają intensywny kolor.

Domowy płyn do prania ręczników

Coraz popularniejsze stają się domowe sposoby na sprzątanie. Możesz po nie sięgnąć również podczas robienia prania. Domowy płyn do prania sprawdzi się nie tylko do ręczników. Jest prosty w przygotowaniu i możesz go długo przechowywać. Do jego przyrządzenia potrzebujesz:

pół szklanki sody kalcynowanej - to nieco delikatniejszy zamiennik sody oczyszczonej,

pół szklanki boraksu,

1/4 szklanki płatków mydlanych.

Sodę i boraks rozpuść w 1 litrze gorącej wody. W innym garnuszki rozpuść płatki mydlane. Następnie dodaj je do sody oraz boraksu. Całość dokładnie wymieszaj. Jeżeli mieszanka jest za gęsta możesz dodać jeszcze odrobinę wody. Tak przygotowany płyn do prania umieść w dobrze zakręconym pojemniku. Do prania używaj około 200 ml tego płynu. Pamiętaj, że taki domowy płyn do prania nie powinien być stosowany do prania wełny i jedwabiu.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej