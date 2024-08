Wymieszaj ten proszek z płynem i nastaw pranie firanek. Pod żadnym pozorem nie dodawaj octu! Sposób na pranie firanek

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Ocet od pewnego czasu bije rekordy popularności w sprzątaniu. Zapanowała moda na domowe sposoby, w których ocet jest najczęściej wymienianą alternatywą dla chemicznych środków czystości. Ocet świetnie sprawdzi się do mycia pralki, czy dodawany do prania ręczników. Okazuje się jednak, że ocet nie zawsze powinno dodawać się do prania. W szczególności należy uważać na pranie firanek i innych delikatnych materiałów. W tym przypadku częste używanie octu może przynieść odwrotne rezultaty. Jego nadmierne stosowanie podczas prania delikatnych tkanin spowoduje ich zakwaszenie, co może doprowadzić do osłabienie włókien i ich zniszczenia. W konsekwencji materiał będzie zniszczony i zacznie się rwać.

Na firanach osiada bardzo wiele różnego rodzaju zabrudzeń. Często nie mamy nawet świadomości, jak bardzo zabrudzone są firanki. Ich częste pranie wpływa na jakość powietrza w pomieszczeniach. Jeżeli chcesz, aby Twoje firany po praniu były idealnie czyste to możesz sięgnąć po ten sposób. Wystarczy, że do płynu lub proszku do prania wsypiesz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Nastaw pranie firanek w programie delikatnym. Proszek do pieczenia sprawdzi się także podczas namaczania firanek. Wymieszaj z letnią wodą 1 opakowanie proszku do pieczenia i zamocz w takim roztworze firany na ok. 30 minut. Proszek do pieczenia posiada właściwości wybielające. Jest bezpieczny dla materiałów i sprawi, że uprane firanki będą śnieżnobiałe.

