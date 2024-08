Zamiast do muszli klozetowej wlej to do wanny. Usunie zacieki i osady w 15 minut! Powierzchnia wanny będzie lśnić jak nowa

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Wanna to miejsce, które nie wydaje się wymagać specjalnego czyszczenia. To spory błąd w myśleniu. Powierzchnia wanny pokrywa się wieloma zaciekami i osadami. Mydła, żele, peelingi i inne kosmetyki osadzają się na powierzchni wanny. Dodatkowo może tam również pojawić się kamień i zarazki, które sprawią, że z wanny będzie ulatniał się nieprzyjemny zapach. Regularne czyszczenie wanny jest równie ważne, jak mycie kabiny prysznicowej. Samo przemycie jej wodą ze słuchawki prysznicowej to zdecydowanie za mało.

Osad z mydła i zacieki nie należą do łatwych do usunięcia zabrudzeń. Warto się posłużyć sprawdzonymi sposobami, które znacząco ułatwią czyszczenie wanny. Mało osób zdaje sobie sprawię, że do mycia wanny można wykorzystać Domestos lub inny środek do czyszczenia muszli klozetowej. Domestos do czyszczenia wanny należy odpowiednio rozcieńczyć. Wlej do wiadra 20 ml środka do czyszczenia toalety (1 nakrętka) i dodaj 3 l chłodnej wody. Całość wymieszaj i wlej do wanny. Weź szczotkę z miękkim włosiem i dokładnie wyszoruj całą wannę. Następnie wszystko przepłucz bieżącą wodą. Domestos rewelacyjnie rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia. Osady z mydła i zacieki rozpuszczą się i spłyną wraz z wodą. Usunięte zostaną również bakterie i zarazki, które osadzają się na powierzchni. Pamiętaj, aby wannę dokładnie przepłukać. Resztki żrącego środka do czyszczenia mogą być drażniące dla skóry dlatego też nie powinny zostać na powierzchni wanny. Tak umyta wanna będzie lśniąca i pachnąca.

