Wsyp 2 łyżki i przelej do butelki z atomizerem. W kuchni roznosić się piękny zapach. Zniweluje zapachy po smażeniu ryb i gotowaniu bigosu. Zapach do kuchni

Domowy odświeżacz do kuchni. Niweluje brzydkie zapachy po gotowaniu

Kuchnia to pomieszczenie, w którym miesza się wiele zapachów. Przenikające się wzajemnie aromaty smażenia, duszenia oraz przyrządzania potraw nie zawsze są przyjemne. Wiele osób chce, aby w ich kuchni pachniało ładnie i zachęcało do pałaszowania różnego rodzaju smakołyków. Domowe odświeżacze do kuchni można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to odświeżacze w sprayu, które świetnie sprawdzą się jako szybkie odświeżenie powietrza po gotowaniu bigosu lub smażeniu ryb. Drugi rodzaj odświeżaczy to takie, które stawia się w centralnym punkcie kuchni i sprawiają one, że przyjemny aromat unosi się po całym pomieszczeniu przez wiele dni. Z tego artykułu dowiesz się, jak zrobić domowy odświeżacz do kuchni.

Wymieszaj ze sobą te 2 składniki i postaw na blacie kuchennym. Naturalny zapach do kuchni

Mało osób zdaje sobie sprawę, że świetnym odświeżaczem powietrza do kuchni jest soda oczyszczona. Genialnie pochłania brzydkie zapachy i odświeża powietrze. Aby przygotować naturalny odświeżacz do kuchni przy użyciu sody oczyszczonej wystarczy dodać do niej kilka kropel olejku eterycznego. Tak przygotowaną mieszankę należy postawić na kuchennych blacie. Aromat olejków eterycznych będzie delikatni unosił się w powietrzu i sprawi, że w kuchni będzie pięknie pachnieć. Tak przygotowany domowy odświeżacz do kuchni należy wymieniać raz w tygodniu. W okresie zimowym szczególnie polecamy Ci olejek migdałowy oraz kilka goździków. W ten sposób w Twojej kuchni cały czas będzie pachnieć pierniczkami.

Domowy odświeżacz do kuchni w sprayu. W ten sposób szybko zniwelujesz zapachy po gotowaniu

Do przygotowania naturalnego odświeżacza w sprayu potrzebujesz wymieszać ze sobą 2 łyżki sody oczyszczonej, 2 łyżki alkoholu (może być spirytus) oraz kilka kropli ulubionego olejku eterycznego. Całość należy dokładnie wymieszasz aż soda oczyszczona się rozpuści i przelać do butelki z atomizerem. Tak przygotowany odświeżacz rozpylaj w powietrzu za każdym razem, gdy jest to koniecznie. Unikaj rozpylania nad gotującymi się potrawami na kuchence oraz nad miska z jedzeniem dla zwierząt.