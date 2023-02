Błysk patent na czyszczenie blatów kuchennych. Raz na zawsze pozbędziesz się tłustych plam i zacieków. Jak myć blaty kuchenne, by te błyszczały jak nowe

Lukier na pączku jest popękany? Lepiej go nie kupuj. To warto wiedzieć przed tłustym czwartkiem

Jak czyścić blat kuchenny? Proste triki, które sprawią, że kuchnia zalśni

Każda kobieta to zna, blat kuchenny został przez nas pięknie wyszorowany, a tu przychodzi nasz mężczyzna, kroi pomidora i wszystko ląduje na owym blacie. Od razu powstają plamy i zacieki. Wystarczy chwila, a blaty kuchenne pokrywają się brudem i tłuszczem. Blat kuchenny to miejsce, gdzie przyrządzamy jedzenie, kroimy, obieramy czy siekamy, dlatego jego czystość jest niezwykle ważna. Często aby domyć blat w kuchni wystarczy miękka ściereczka i odrobina płynu do naczyń, jednak są także sposoby, które sprawią, że plamy nie będą pojawiały się tak często, a także będą łatwiejsze do usunięcia. W wielu sklepach znajdziesz specjalne detergenty do mycia blatów, możesz również postawić na domowe metody.

Zobacz także: Rzetelny trik na czyszczenie piekarnika bez szorowania. Użyj tego, a nawet stary tłuszcz rozpuści się na twoich oczach. Piekarnik jak nowy

Czyszczenie blatów w kuchni. Co zrobić, by brud się do niech nie lepił?

Jak zawsze w przypadku sprzątania, do mycia blatów przyda się soda oczyszczona i ocet. Wymieszaj je z wodą i tak przygotowanym roztworem przemyj blat. W ten sposób wyczyścisz nawet najbardziej oporny brud, w tym plamy po burakach i jagodach. Jeżeli Twoim problemem są tłuste plamy to postaw na kwasek cytrynowy lub samą cytrynę. Posyp zatłuszczone miejsce solą, a potem dodaj sok z cytryny. Zostaw na kilka minut i wszystko przemyj detergentem. Rób to raz, w tygodniu, a na Twoich blatach nie będzie osiadał tłuszcz.

Sonda Stosujesz domowe środki podczas porządków? Tak Nie