Rozmrażam szyby w samochodzie w 5 minut bez skrobania. Działa nawet przy siarczystych mrozach. Trik z daszkiem w kokpicie ratuje mi życie każdego ranka.

Rozmrażam szyby w samochodzie w 5 minut bez skrobania

Od kilku dni w Polsce mamy zimę z prawdziwego zdarzenia. Śnieg i siarczyste mrozy, choć może i piękne, to jednak są problematyczne dla kierowców. I tu nie chodzi wyłącznie o niekorzystne warunki panujące na drogach, ale również o wiele komplikacji pojawiających się bezpośrednio w aucie. Z pewnością jedną z najbardziej dokuczliwych są zamarznięte szyby w samochodzie. Najczęściej problem ten dotyka nas to o poranku, kiedy spieszymy się do pracy lub na spotkanie. Po mroźnej nocy na szybach osadza się dosłownie lód, który najczęściej próbujemy zeskrobać. Jest to jednak czasochłonne zajęcie, które niekoniecznie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Jak zatem poradzić sobie z zamarzniętymi szybami w samochodzie bez skrobania? Okazuje się, że istnieje na to pewien szybki i skuteczny sposób. Dzięki niemu nawet podczas siarczystych mrozów rozmrażam szyby w samochodzie w dosłownie 5 minut.

Sposób na szybkie rozmrożenie szyb w samochodzie. Ustawienie daszków i nawiewu

Jak szybko rozmrozić szyby w samochodzie? Cała tajemnica tkwi w odpowiednim ustawieniu nawiewów i daszków przeciwsłonecznych w kokpicie. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej oczywiście maksymalnie ciepłe powietrze. Następnie rozchyl osłonki przeciwsłoneczne, które znajdują się nad głową kierowcy i pasażera tak, aby były ustawione równolegle do przedniej szyby. Poczekaj i już po 5 minutach Twoje auto będzie gotowe do jazdy. Bez skrobania na zewnątrz pojazdu i wychodzenia z niego.

Domowy płyn na zamarznięte szyby w aucie zimą

Przepis na płyn na zamarznięte szyby w samochodzie jest prosty - to mieszanka wody i alkoholu. Jedną szklankę alkoholu wlej do 100 ml wody, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskuj tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. Zarówno alkohol jak i ocet obniżają temperaturę zamarzania wody, dzięki czemu oblodzenie na szybach w aucie znika tuż po zaaplikowaniu ich na powierzchnię