Wystarczą 3 listki, aby wzmocnić sadzonki pomidorów. Latem obrodzą jak szalone. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Wzmocnij sadzonki pomidorów już wiosną, by cieszyć się obfitymi plonami latem!

Odkryj prosty, domowy nawóz z zaledwie 3 listków, który zapewni Twoim pomidorom niezbędne składniki odżywcze.

Sprawdź, jak łatwo przygotować eliksir, który uodporni rośliny i sprawi, że będą owocować jak szalone!

Wystarczą 3 listki, aby wzmocnić sadzonki pomidorów. Latem będą owocować jak szalone

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie - nachodzi czas sadzenia roślin. To właśnie w tym okresie wsadzamy wiele warzyw do gruntu. Sadzonki pomidorów najpierw hodujemy w doniczkach i w tym ważnym dla nich czasie warto zrobić wszystko, aby je odpowiednio wzmocnić. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych etapów, gdyż już wtedy warto zadbać o odpowiednie odżywienie rośliny i wzmocnienie jej, aby potem z łatwością znosiła zmieniające się warunki atmosferyczne i broniła się przed szkodnikami czy chorobami. Dostarczając tych cennych do wzrostu i owocowania składników odżywczych, sprawimy, że potem pomidory będą odporne na wiele chorób i latem calutkie obsypią się dorodnymi owocami. Dlatego trzeba stosować nawozy bogate w: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. Jak przygotować taki domowy nawóz do sadzonek pomidorów? Tak naprawdę wystarczą dosłownie trzy listki laurowe, aby wzmocnić sadzonki pomidorów przed wsadzeniem ich do gruntu.

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów przed wsadzeniem ich do gruntu

Nawóz z liści laurowych to naturalny produkt, który można przygotować samodzielnie w domu. Jest on bogaty w potas i fosfor, składniki te mają kluczowe znaczenie dla wzrostu roślin. Potas pomaga roślinie w lepszym przyswajaniu składników odżywczych, wzmacniając jej odporność na choroby, z kolei fosfor jest niezbędny do prawidłowego rozwoju korzeni. To dlatego nawóz z liści laurowych do sadzonek pomidorów warto zastosować jeszcze wczesną wiosną, zanim posadzimy je w swoim ogrodzie. Jak zrobić ten domowy nawóz do pomidorów? Wlej pół litra wody do garnka, dodaj 3 lub 4 liście laurowe i gotuj na małym ogniu przez około 15 minut. Wyjmij liście, ostudź i podlej sadzonki pomidorów.

5