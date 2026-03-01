Namocz w tym wacik kosmetyczny i połóż do szafki z jedzeniem. Skuteczny sposób na pozbycie się moli spożywczych z kuchni. Nic nie działa tak dobrze

Mole spożywcze to niewielkie motyle, które stanowią poważne zagrożenie dla zapasów żywności, zanieczyszczając ją i czyniąc niezdatną do spożycia.

Larwy moli najczęściej żerują w suchych produktach, takich jak kasze, ryż czy orzechy, a ich obecność może prowadzić do problemów zdrowotnych.

Dowiedz się, jak skutecznie pozbyć się moli spożywczych z kuchni, wykorzystując proste, domowe metody i naturalne odstraszacze.

Poznaj sprawdzony sposób na usunięcie larw i przegonienie dorosłych osobników, aby Twoja żywność była bezpieczna i wolna od szkodników.

Mole spożywcze to niewielkie motyle z gatunku omacnic spichrzanek lub mklik. Występują w wielu rejonach świata.

Mole spożywcze to poważne zagrożenie dla zapasów żywności. Najczęściej serwują one w suchej i sypkiej żywności. Larwy moli spożywczych można znaleźć w makach, ryżu, orzechach, a nawet w suszonych grzybach. Ich obecność sprawia, że żywność jest zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia. Same owady nie są niebezpieczne dla ludzi. Szkodliwe może być jednak spożywanie jedzenia zanieczyszczonego przez szkodniki. Może to wywoływać dolegliwości układu pokarmowego, a w skrajnych przypadkach nawet silne zatrucia.

Mole spożywcze trafiają do naszej kuchni najczęściej poprzez zakupy. Możemy przynieść je wraz z zanieczyszczoną kaszą lub mąką. Niektórzy wskazują, że najlepszym rozwiązaniem jest każdorazowe sprawdzanie świeżo zakupionej żywności. Pomocne mogą się okazać szklane lub plastikowe pojemniki na suchą żywność.

Domowy sposób na mole spożywcze. Usuwa larwy i przegania dorosłe osobniki

Jeżeli zauważysz niewielkie motylki wylatujące z szafek kuchennych to znak, że w Twojej kuchni zalęgły się mole spożywcze. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać się dokładnie przejrzenie suchej żywości. Sprawdź maki, kasze, ryż, makarony, a także orzechy, suszone grzyby i inne suche produkty. Jeżeli w któryś z nich zauważysz białe grudki oraz nitki przypominające pajęczynę to znak, że właśnie tam mogą znajdować się larwy moli. Zanieczyszczoną żywność należy wyrzucić z domu. Następnie szafki kuchenne trzeba umyć roztworem wody i octu. To najlepsza metoda, aby zdezynfekować powierzchnie. Ocet działa antybakteryjnie, a dodatkowo jego silny zapach przegania dorosłe osobniki moli spożywczych. Na koniec namocz waciki kosmetyczne w olejku lawendowym i połóż na nie po 1 liściu laurowych i porozkładaj w szafce. Zarówno olejek lawendowy, jak i liście laurowe wydzielają zapachy, które odstraszają mole spożywcze. Działają niczym naturalny odstraszacz. Mole przestaną w tym miejscu szukać kryjówki do złożenia jaj.