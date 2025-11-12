Mole spożywcze to uciążliwe szkodniki, które potrafią zniszczyć zapasy żywności, choć nie są groźne dla zdrowia.

Skutecznie pozbądź się moli, wykorzystując domowe sposoby – ocet, olejek herbaciany lub eukaliptusowy to Twoi sprzymierzeńcy.

Odkryj, jak zlokalizować źródło problemu i dokładnie wyczyścić szafki, by mole nigdy więcej nie zagościły w Twojej kuchni!

Przyklej to do szafki, a mole spożywcze uciekną z Twojego mieszkania

To jedne z najczęściej pojawiających się szkodników w naszych domach. Mole spożywcze potrafią zniszczyć suchą żywność i sprawić, że nasze zapasy będą nadawały się od wyrzucenia. Choć mole spożywcze nie są niebezpieczne dla zdrowia i nie przenoszą żądnych chorób, to raczej nikt nie chce hodować tych owadów w swojej kuchni. Najpopularniejszym sposobem walki z molami spożywczymi są kupne pułapki z klejem. Mole się do nich przeklejają i w ten sposób po kolei eliminujemy wszystkie owady. Aby skutecznie pozbyć się moli spożywczych możesz sięgnąć po domowe sposoby. Podobnie jak muszki owocówki, mole spożywczy nie lubią ostrego zapachu octu. Wystarczy, że do szafki z żywnością wstawisz szklankę wody wymieszanej z octem. Jego zapach skutecznie odstraszy owady. Innym sposobem jest plaster z opatrunkiem i popularny olejek. Bawełnianą część plastra namocz w olejku herbacianym i przyklej go do szafki. Olejek herbaciany odstrasza szkodniki z Twojej kuchni. Podobnie zadziała olejek eukaliptusowy oraz mięta.

Co zrobić, gdy w szafkach pojawiły się mole spożywcze?

Mole spożywcze są widoczne i od razu zorientujesz się, że zagościły w Twojej kuchni. Mole to niewielkie owady przypominające małe ćmy. Ich ciało pokryte jest delikatnymi łuskami, które zapewniają im matowy wygląd. Żywią się suchą żywnością. Najczęściej bytują w mące, kaszach, ziarnach zbóż, a nawet w pieczywie i płatkach owsianych. Aby całkowicie pozbyć się moli musisz znaleźć miejsce, w którym składają jaja. W tym celu należy dokładnie przejrzeć wszystkie pojemniki z żywnością. Jeżeli znajdziesz w nich białe pajęczyny podobne jak pająka oraz ubite kulki z suchej żywności to wyrzuć całą opakowanie. Wyjmiesz wszystkie rzeczy z szafki i dokładnie umyj ją roztworem wody i octu. W ten sposób odstraszysz mole spożywcze i zdezynfekujesz wszystkie powierzchnie.