Przyklej to do szafki kuchennej, a mole spożywcze uciekną w popłochu. Tylko tyle wystarczy, by pozbyć się moli, co do ostatniej sztuki. Sposób na mole spożywcze

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-11-12 15:49

Mole spożywcze pojawiające się w kuchni to prawdziwe utrapienie. Latające owady i ich larwy mogą pojawić się praktycznie w każdej suchej żywności - od kasz po wszelkiego rodzaje mąki. Zanim sięgniesz po kupne pułapki na mole spożywczy sprawdź domowe sposoby. Okazuje się, że arsenał do walki z molami znajdziesz we własnej kuchni. Wystarczy, że w szafce przykleisz to, a mole spożywcze uciekną, gdzie pieprz rośnie.

Mole spożywcze

i

Autor: Shutterstock
  • Mole spożywcze to uciążliwe szkodniki, które potrafią zniszczyć zapasy żywności, choć nie są groźne dla zdrowia.
  • Skutecznie pozbądź się moli, wykorzystując domowe sposoby – ocet, olejek herbaciany lub eukaliptusowy to Twoi sprzymierzeńcy.
  • Odkryj, jak zlokalizować źródło problemu i dokładnie wyczyścić szafki, by mole nigdy więcej nie zagościły w Twojej kuchni!

Przyklej to do szafki, a mole spożywcze uciekną z Twojego mieszkania

To jedne z najczęściej pojawiających się szkodników w naszych domach. Mole spożywcze potrafią zniszczyć suchą żywność i sprawić, że nasze zapasy będą nadawały się od wyrzucenia. Choć mole spożywcze nie są niebezpieczne dla zdrowia i nie przenoszą żądnych chorób, to raczej nikt nie chce hodować tych owadów w swojej kuchni. Najpopularniejszym sposobem walki z molami spożywczymi są kupne pułapki z klejem. Mole się do nich przeklejają i w ten sposób po kolei eliminujemy wszystkie owady. Aby skutecznie pozbyć się moli spożywczych możesz sięgnąć po domowe sposoby. Podobnie jak muszki owocówki, mole spożywczy nie lubią ostrego zapachu octu. Wystarczy, że do szafki z żywnością wstawisz szklankę wody wymieszanej z octem. Jego zapach skutecznie odstraszy owady. Innym sposobem jest plaster z opatrunkiem i popularny olejek. Bawełnianą część plastra namocz w olejku herbacianym i przyklej go do szafki. Olejek herbaciany odstrasza szkodniki z Twojej kuchni. Podobnie zadziała olejek eukaliptusowy oraz mięta. 

Co zrobić, gdy w szafkach pojawiły się mole spożywcze?

Mole spożywcze są widoczne i od razu zorientujesz się, że zagościły w Twojej kuchni. Mole to niewielkie owady przypominające małe ćmy. Ich ciało pokryte jest delikatnymi łuskami, które zapewniają im matowy wygląd. Żywią się suchą żywnością. Najczęściej bytują w mące, kaszach, ziarnach zbóż, a nawet w pieczywie i płatkach owsianych. Aby całkowicie pozbyć się moli musisz znaleźć miejsce, w którym składają jaja. W tym celu należy dokładnie przejrzeć wszystkie pojemniki z żywnością. Jeżeli znajdziesz w nich białe pajęczyny podobne jak pająka oraz ubite kulki z suchej żywności to wyrzuć całą opakowanie. Wyjmiesz wszystkie rzeczy z szafki i dokładnie umyj ją roztworem wody i octu. W ten sposób odstraszysz mole spożywcze i zdezynfekujesz wszystkie powierzchnie. 

Przeczytaj także:
Raz, dwa, trzy - podłogę dzisiaj myjesz Ty! Bez wysiłku, bez płynów do podłóg i…
Quiz o kwiatach, z których stworzysz najpiękniejsze bukiety. Rozwiąż test i sprawdź, czy masz zadatki na florystę
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma kolce?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

mole spożywcze
SPOSÓB NA MOLE