Moczę ściereczkę i przecieram szafki kuchenne. Mole spożywcze zniknęły z mojego domu raz na zawsze. Sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze to prawdziwe utrapienie w kuchni. Najczęściej bytują one w suchych produktach jak kasze, ryż oraz mąki. I niestety najczęściej przynosimy je do mieszkania wraz z zakupionymi produktami. Zauważyłaś ostatnio, że w twojej kuchni pojawiły się te owady i zastanawiasz się, jak pozbyć się moli spożywczych? Przede wszystkim najpierw należy starannie wysprzątać każdą kuchenną szafkę. Ja wykorzystałam sposób na mole spożywcze, który podpowiedziała mi moja ciocia. Okazuje się, że w walce z molami spożywczymi bardzo skuteczny jest ocet. Przygotuj mieszankę z octu i wody w proporcjach 1:1 i umyj nią wszystkie szafki. Mole spożywcze nie znoszą zapachu octu i nie składają w takich miejscach jaj. Jeżeli chcesz się pozbyć latających osobników, to nalej ocet (może być spirytusowy lub jabłkowy) do kieliszka wódki i wstaw do szafki. Zadziała jak pułapka na mole.

Jak pozbyć się moli spożywczych? Wysprzątaj szafki

Oczywiście oprócz wymycia szafek octem, należy wysprzątać ich zawartość, gdyż larwy moli najczęściej bytują właśnie w suchym jedzeniu. Wyjmij z szafek każdy produkt, pamiętając, aby te otwarte od razu wyrzuć do kosza. Następnie umyj wnętrza szafek wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane, a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach.