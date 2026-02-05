Zapuść 5 kropli i umyj szafki kuchenne. Moli spożywczych w kuchni więcej nie zobaczysz. Sposób na pozbycie się moli spożywczych

Mole spożywcze to plaga w kuchni, a ich larwy niszczą żywność.

Skuteczna walka wymaga pozbycia się zarówno dorosłych osobników, jak i larw.

Ocet z olejkiem miętowym to domowy sposób na wyeliminowanie moli z szafek.

Chcesz wiedzieć, jak pozbyć się ich raz na zawsze? Przeczytaj artykuł!

Zapuść 5 kropli i umyj szafki kuchenne. Moli spożywczych w kuchni więcej nie zobaczysz

Mole spożywcze to prawdziwa zmora w kuchni. Potrafią zagnieździć się w wielu produktach, a walka z nimi bywa uciążliwa. Ich larwy najczęściej bytują w suchej żywności. Często możesz przynieść je ze sklepu wraz z ryżem, kaszą lub mąką. Bardzo szybko roznoszą się po kolejnych produktach w szafkach kuchennych i przez to potem niezwykle ciężko się ich pozbyć. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia akurat z molami spożywczymi? Dorosłe mole mają około 8-10 mm długości, są szaro-brązowe z charakterystycznymi, poprzecznymi paskami na skrzydłach. Z kolei larwy są białe lub kremowe, z brązową główką. Dorastają do około 12 mm długości. Warto zwrócić uwagę na bardzo ważny fakt - to larwy są odpowiedzialne za uszkodzenia żywności. Z tego też względu w walce z molami spożywczymi powinniśmy pozbyć się nie tylko dorosłych latających osobników, ale przede wszystkim ich larw. W tym celu wykorzystaj domowy sposób na pozbycie się moli z kuchni. Zapuść 5 kropli olejku eterycznego do octu i umyj powstałym płynem szafki. Nigdy więcej nie zobaczysz już moli.

Domowy sposób na pozbycie się moli spożywczych. Ocet i olejek eteryczny

Oczywiście w walce z molami w kuchni bardzo ważne jest staranne wysprzątanie każdego zakamarku szafek kuchennych, o czym przeczytasz poniżej. Kiedy wyjmiesz z szafek wszystkie przechowywane w nich produkty, to zajmij się dokładnym wymyciem ich wnętrz. Tu sprawdzi się mieszanka octu, wody i olejku eterycznego miętowego. Wymieszaj wodę z octem w proporcjach 1:1 i dodaj do niej około pięć kropli olejku miętowego. Powstały płyn możesz przelać do butelki z atomizerem i spryskać nią szafki - pamiętaj zwłaszcza o rogach. Mole spożywcze nie znoszą zapachu octu i olejku miętowego i w związku z tym nie będą składać w takich miejscach jaj.

Jak pozbyć się larw moli spożywczych z kuchni?

W pierwszej kolejności wyjmij wszystko z szafek kuchennych. Pamiętaj, aby zrobić porządek z produktami, które w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami włożyć 1-2 liści laurowych. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą zapachu liści laurowych, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych.

9