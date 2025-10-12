Przykleiłam w szafkach kuchennych, a mole spożywcze zniknęły raz na zawsze z mojego domu. Sposób na mole spożywcze

Mole spożywcze najczęściej przynoszone są do domu z zakupionymi produktami sypkimi, takimi jak ryż czy kasza.

Aby pozbyć się moli spożywczych, należy umyć szafki kuchenne wodą z mydłem, a następnie octem, oraz umieścić nieotwarte produkty w szczelnych pojemnikach (otwarte produkty należy wyrzucić).

Domowy odstraszacz na mole: na plaster lub filc zapuścić 5 kropli olejku herbacianego i przykleić w szafce.

Zapobieganie powrotowi moli: włożyć 1-2 liście laurowe do pojemników z sypkimi produktami, można również rozstawić w szafkach kieliszki z octem jabłkowym lub spirytusowym.

Zapuszczam 5 kropli na plaster i przyklejam w szafkach kuchennych. Mole spożywcze zniknęły raz na zawsze

Mole spożywcze to niewielkie owady, które pojawiają się najczęściej w kuchni. Bytują w produktach sypkich, ryżu czy kaszy. Najczęściej przynosimy je do mieszkania wraz z zakupionymi produktami. Zauważyłaś, że w twoje kuchni pojawiły się te owady i zastanawiasz się, jak pozbyć się moli spożywczych? W pierwszej kolejności wyjmij wszystko z szafek kuchennych i umyj ich wnętrza wodą z mydłem, a po osuszeniu przetrzyj je octem. Pamiętaj także, aby zrobić porządek z produktami, które w tych szafkach przechowywałaś. Wszystkie produkty spożywcze, które były nieotwierane (te otwarte od razu wyrzuć do kosza), a zatem nie ma ryzyka, że w nich zamieszkały owady, umieść w szczelnie zamykanych pojemnikach. Na koniec przygotuj domowy odstarszacz na mole spożywcze. Na plaster opatrunkowy lub kawałek filcu zapuść 5 kropli olejku herbacianego, a następnie przyklej go w szafce. Mole wyniosą się z Twojej kuchni raz na zawsze.

Jak pozbyć się moli spożywczych?

I teraz ważna rada - jeśli nie chcesz, aby mole spożywcze wróciły do Twojej kuchni, pamiętaj, aby do pojemników z sypkimi produktami włożyć 1-2 liści laurowych. Wynika to z faktu, że te trudne do wytępienia owady nie znoszą zapachu liści laurowych, a więc jej obecność będzie je skutecznie wypędzać z jedzenia i szafek kuchennych. Można również rozstawić w szafkach kuchennych i na blatach pułapki na mole. Wystarczy do niewielkiego kieliszka nalać octu jabłkowego lub spirytusowego. Mole spożywcze nie lubią ostrych zapachów i unikają takich miejsc. Ten domowy sposób na mole spożywcze naprawdę działa i pozwala szybko zlikwidować owady z domu.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie