Jak się pozbyć moli spożywczych z szafek? Zrób im domową mieszankę, która sprawi, że wyniosą się, gdzie pieprz rośnie. Naturalny środek na mole spożywcze

Mole spożywcze w kuchni. Jak je pokonać?

Mole spożywcze to jedne z najczęściej spotykanych szkodników w polskich domach. Najczęściej przynosimy je do domu wraz z zakupami. Wiele osób, by zminimalizować ryzyko przyniesienia moli spożywczych do domu od razu po powrocie z zakupów przesypuje produkty sypkie do innych pojemników. W ten sposób od razu można zauważyć, czy nie ma w nich moli. Jak wyglądają mole spożywcze? Ślady ich obecności przypominają pajęczynę. Jeżeli znajdziesz tego rodzaju nitki w mące lub kaszy od razu wyrzuć całe opakowanie. Mole spożywcze wyglądają jak małe ćmy, które latają przede wszystkim w szafce z jedzeniem. W sklepach znajdziesz specjalne preparaty, jak lepy na mole, które pozwolą Ci pozbyć się tych osobników, które już się wyklęły. Możesz również skorzystać z domowych sposobów na mole spożywcze.

Czytaj także: Gdzie są grzyby w sierpniu? W tych miejscach znajdziesz najpiękniejsze borowiki, kurki i podgrzybki

Diabelsko skuteczny trik na mole spożywcze. Intensywna mieszanka, która je przepędzi

W walce z molami spożywczymi bardzo skuteczny jest ocet. Przygotuj mieszankę z octu i wody w proporcjach 1:1 i umyj nią wszystkie szafki. Mole spożywcze nie znoszą zapachu octu i nie składają w takich miejscach jaj. Jeżeli chcesz się pozbyć latających osobników to nalej ocet (może być spirytusowy lub jabłkowy) do kieliszka wódki iw staw do szafki. Mole się w nim utopią. Podobnie działa czerwone, kwasowe wino.

Sonda Miałeś/aś kiedykolwiek mole spożywcze w kuchni? Tak Nie Nie wiem