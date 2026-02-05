Nie czekaj z tym do przyszłego roku. Podlewaj grudnika tą mieszanką, a zakwitnie ma wiosnę. Jak sprawić, by grudnik obsypał kwiatami w marcu?

Grudnik może zakwitnąć ponownie wiosną, jeśli zapewnisz mu odpowiednią pielęgnację po zimowym kwitnieniu.

Po grudniowym kwitnieniu roślina potrzebuje 4-tygodniowego okresu spoczynku w niższej temperaturze i z ograniczonym podlewaniem.

W marcu rozpocznij nawożenie, używając wody po ryżu lub odżywki ze skórek bananów, by pobudzić nowe kwitnienie.

Chcesz, aby Twój grudnik znów zachwycił kwiatami? Odkryj sekret podwójnego kwitnienia i ciesz się wiosennymi pąkami!

Zrób to z grudnikiem w lutym, a zakwitnie ponownie wiosną

Grudnik kojarzy się z typowo zimowym kwitnięciem. Najczęściej obsypuje kwiatami w okolicach grudnia. Kolorowe pąki rozkwitają na Boże Narodzenie przepięknie przyozdabiając dom. Mało osób wie jednak, że odpowiednio pielęgnowany grudnik może zakwitnąć drugi raz. Ponowne kwitnięcie odbywa się najczęściej wczesną wiosną. Aby tak się stało potrzebna jest właściwa pielęgnacja, która pozwoli grudnikowi nabrać sił i ponownie wypuścić pąki.

Sekretem podwójnego kwitnienia grudnika jest regeneracja oraz nawożenia. Aby szlumbergera pokryła się kwiatami również wiosną należy zacząć o niego odpowiednio dbać już po zimowym kwitnięciu. Gdy kwiaty opadną grudnik potrzebuje odpoczynku. To czas, w którym roślina regeneruje się i zbiera siły do kolejnego okresu kwitnienia. Kluczowa jest wtedy niższa temperatura oraz ograniczenie podlewania i zaprzestanie nawożenia. W tym czasie grudnik nie może być dodatkowo stymulowany z zewnątrz. Optymalna temperatura to około 15 stopni Celsjusza, a także nawet 12 godzin ciemności. Podlewanie powinno odbywać się tylko wtedy, gdy ziemia doniczkowa zaczyna całkowicie wysychać.

Okres spoczynku grudnika trwa około 4 tygodnie. Po tym czasie możesz przestać roślinę w nieco cieplejsze miejsce. Pamiętaj jednak, by nie przestawiać grudnika z zawiązanymi pąkami. Mogą one spaść i kwiat już nie zakwitnie. W marcu zacznij także nawożenie, które odżywi roślinę i wzmocni ją przed kolejnym kwitnieniem. Dzięki temu będzie ono obfite, a kwiaty duże i kolorowe. Możesz nawozić grudnik wodą po gotowaniu ryżu (niesoloną), a także skórkami od bananów. Stanowią one świetne źródło potasu, azotu oraz fosforu. Wszystkie te składniki są niezbędne w procesach wzrostu oraz kwitnienia.

Jak przygotować marcową odżywkę do grudnika?

Przygotuj skórki z 4 bananów, pokrój je i zalej ciepłą wodą. Całość przykryj gazą i odstaw w chłodne, ciemne miejsce na 24 godziny. Po tym czasie przecedź mieszankę. Przed użyciem rozcieńczaj ją z wodą w proporcjach 1:1 i podlewaj grudnika. Odżywkę z bananów możesz stosować co 3 tygodnie. Zawarte w bananach witaminy i mikroelementy odżywią grudnika, wzmocnią pędy i korzenie, a także poprawią kwitnienie.