Gdy tylko w kalendarzu wybija listopad zrób to z grudnikiem. Bez tego grudnik nie zakwitnie na Boże Narodzenie. Co zrobić, aby schlumbergera obsypała kwiatami jeszcze w tym roku?

Grudnik, by pięknie zakwitnąć zimą, potrzebuje specjalnej pielęgnacji, a jeden błąd może zniweczyć cały wysiłek.

Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie rośliny w okresie spoczynku, w tym ograniczenie nawożenia i podlewania.

Unikaj przelania i zapewnij roślinie niższą temperaturę jesienią, by stymulować zawiązywanie pąków.

Dowiedz się, czego absolutnie nie robić, gdy grudnik zacznie wypuszczać pąki, aby cieszyć się obfitym kwitnieniem!

Największy błąd w pielęgnacji grudnika. Przez to nie zakwitnie zimą

Podstawą pielęgnacji kwiatów doniczkowych jest odpowiednie podłoże, podlewania oraz dostarczanie substancji odżywczych poprzez stosowanie nawozów. Nie zawsze jednak wszystko potrzebne jest tak samo intensywnie. Rośliny zanim rozpoczną kwitnienie wchodzą w okres spoczynku, podczas którego przygotowują się do wydawania pąków. W tym okresie należy zaprzestać nawożenia oraz ograniczyć podlewanie. W przypadku grudnika oznacza to, że późną jesienią należy wstrzymać się z dodatkowym nawożeniem. Można do niego wrócić, gdy pojawią się pierwsze pąki. Również częstotliwości podlewania trzeba ograniczyć. W okresie jesiennym dostarczają grudnikowi wodę tylko wtedy, gdy podłoże zaczyna wysychać. Unikaj przelania i odlewaj wodę zbierającą się w podstawce. Za duża ilość wody może doprowadzić do gnicia korzenia i marnienia całej rośliny. W okresie spoczynku grudnik lubi niego niższą temperaturę w okolicach 17 stopni Celsjusza.

Co zrobić z grudnikiem, gdy pojawią się pąki?

Gdy grudni obsypie pąkami to absolutnie nie można go przestawić. Zmiana stanowiska może sprawić, że pąki spadną i kwiat nie zakwitnie w tym sezonie. Również niewskazane jest dotykanie rośliny oraz przekręcanie doniczki. Grudnik w okresie kwitnienia jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany. Najlepiej, aby grudnik stał w miejsce, gdzie ma dostęp do rozproszonego świata. W czasie kwitnienia optymalna temperatura dla grudnika to 15-20 stopni Celsjusza. Roślina ta nie lubi, jak jest za ciepło, a powietrze jest zbyt suche. Z tego powodu nie zaleca się stawiania grudnika blisko grzejników. Za wysoka temperatura może spowolnić lub całkowicie zatrzymać kwitnienia. Jeżeli zaczynają pojawiać się pąki to znak, że można wrócić do nawożenia. Eksperci polecają stosowanie odżywek do kaktusów lub sukulentów. Dobrym pomysłem jest także stosowanie nawozów ze skórek z bananów lub naparów w czarnej, niesłodzonej herbaty. Jeżeli powietrze w domu jest przesuszone możesz raz w tygodniu zraszać liście grudnika. Do tego rodzaju zabiegów zawsze sięgają po przegotowaną, odstaną wodę. Zawiera ona mniej składników mineralnych odpowiadających za powstawanie kamienia. Tak pielęgnowany grudnik z pewnością zakwitnie.

Jak przygotować domową odżywkę do grudnika?

Skórki z bananów dokładnie pokrój i dodaj do nich wody. Całość odstaw na 24 godziny. Po tym czasie od odcedzonej wody po bananach dodaj fusy po kawie. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj grudnika raz w tygodniu. Aby wzmocnić działanie odżywki podłoże w doniczce obsyp pokruszonym skorupkami po jajkach. Wszystkie 3 składniki odżywki do grudnika będą stopniowo uwalniać minerały do gleby. Bożonarodzeniowy kaktus pięknie zakwitnie.

Dlaczego to działa?

Fusy z kawy - są bogate w azot, który jest niezbędny do wzrostu zielonych części rośliny. W tym przypadku nie mogą to być fusy po kawie bezkofeinowej.

Skorupki po jajkach - zawierają one cenne składniki odżywcze do roślin. Przede wszystkim jest to wapń, który wpływa na strukturę ścian komórkowych.

Skórki z bananów - to bogactwo składników odżywczych, takich jak potas oraz fosfor. Minerały te wspierają kwitnienie roślin.