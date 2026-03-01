Zrób to z liliami zanim włożysz je do wazonu. Piękne kwiaty cięte zachowają świeżość przez wiele dni. Dzięki temu lilie będą dłużej stały w wazonie

Lilie to piękne, lecz delikatne kwiaty, które szybko więdną bez odpowiedniej pielęgnacji.

Odkryj sekret florystki, który sprawi, że Twoje cięte lilie zachowają świeżość i majestatyczny wygląd na wiele dni.

Zrób to z liliami zanim włożysz je do wazonu. Zachowają świeżość przez wiele dni

Lilia, z jej majestatycznym wyglądem i często intensywnym zapachem, od wieków symbolizuje czystość, piękno i królewskość. Wiele kultur przypisuje jej głębokie znaczenie, co sprawia, że jest popularnym wyborem na bukiety okolicznościowe i dekoracje domowe. Jednak to właśnie jej okazałość i duża powierzchnia płatków sprawiają, że lilie są szczególnie wrażliwe na utratę wody i szybko więdną bez odpowiedniej pielęgnacji. Jednym z najczęściej popełnianych błędów w pielęgnacji ciętych kwiatów jest zaniedbywanie regularnej wymiany wody i przycinania łodyg. Woda w wazonie szybko staje się siedliskiem bakterii, które blokują naczynia przewodzące w łodygach, uniemożliwiając kwiatom pobieranie wody. Jeśli nie wymieniasz wody i nie przycinasz łodyg, lilie szybko więdną, nawet jeśli w wazonie jest dużo płynu. Florystka pokazała jeszcze jeden trik, który pomoże zachować liliom ciętym świeżość przez znacznie dłuższy czas. Zrób to z kwiatami zanim włożysz je do wazonu, a efekt Cię pozytywnie zaskoczy.

Co zrobić, aby lilie w wazonie stały o wiele dłużej? Florystka pokazała trik

Jeśli kupiłaś cięte lilie i zastanawiasz się, jak o nie odpowiednio zadbać, aby cieszy oko i zdobiły wnętrza domu swoim eleganckim wyglądem znacznie dłużej to posłuchaj rady florystki, Beaty Tokarskiej-Wójcik, która prowadzi konto na Instagramie pod nazwą @miedzy_bukietami. Zaleca ona, aby przed umieszczeniem ciętych lilii w wazonie usunąć pyłki znajdujące się we wnętrzu kwiatów. Dlaczego to istotny zabieg?

Z dwóch powodów. Pyłki nie brudzą kwiatków lilii, a po drugie dzięki usunięciu pyłków lilia dłużej stoi w wazonie.

- przekonuje florystka.

Dlaczego należy usunąć pyłki z lilii ciętych?

Pomarańczowy pyłek lilii, choć piękny, jest nie tylko kłopotliwy dla ubrań, ale także może skracać życie kwiatu. Pylniki zawierają pyłek, który jest częścią procesu rozmnażania. Kiedy pyłek jest obecny, roślina "myśli", że jej misja została spełniona i zaczyna szybciej więdnąć. Usunięcie pylników zapobiega temu procesowi, a także eliminuje ryzyko zaplamienia płatków (co może prowadzić do szybszego gnicia w tych miejscach) oraz otoczenia.

Pielęgnacja ciętych lilii. Dzięki temu zachowają swój wygląd i nie zwiędną

Aby maksymalnie wydłużyć świeżość lilii, rozważ "hartowanie" ich po przyniesieniu do domu. Po przycięciu łodyg i usunięciu dolnych liści, zanurz kwiaty w głębokim naczyniu z zimną wodą na kilka godzin. Możesz nawet wstawić je do lodówki, jeśli masz miejsce. Taki zabieg pozwala im się "napić" i zregenerować po transporcie, co sprawi, że będą bardziej odporne na więdnięcie. Dodatkowo, jeśli lilie zaczynają lekko więdnąć, możesz spróbować zanurzyć całe łodygi w letniej wodzie na około godzinę – często to pomaga je "ożywić".

