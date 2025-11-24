Wsyp i zostaw w samochodzie. Szron i lód na szybach w środku auta nie będzie problemem. Prosty sposób na zamarznięte szyby samochodowe od środka

Agnieszka Morawska
2025-11-24 13:35

Zamarznięte lub oszronione szyby to zmora wszystkich, którzy trzymają samochody „pod chmurką”. Śnieg i mróz sprawiają, że aby przygotować auto do jazdy, potrzebujemy znacznie więcej czasu. Często zdarza się, że trzeba oczyścić samochód nie tylko na zewnątrz, ale i wewnątrz. W niektórych pojazdach szron i lód pojawiają się także w środku. Na szczęście jest sposób by to zminimalizować.

Zamrożone szyby w aucie

i

Autor: Shutterstock

Jeśli często zmagasz się z zaparowanymi szybami w samochodzie, to wielce prawdopodobne jest także to, że gdy temperatura spadnie poniżej zera lód i szron pojawi się wewnątrz auta. Wszystko przez wilgoć, która panuje w samochodzie. Dlatego, jeśli nie chcesz skrobać szyb od środka, musisz zająć się osuszeniem samochodu. Jest na to kilka sposobów.

Szron i lud od wewnątrz samochodu. Sposób na zamrożone szyby w aucie

Powodem parowania szyb, a także osadzania się na nich szronu od środka samochodu w jest wilgoć. Powstawaniu wilgoci w samochodzie sprzyjają deszcz i śnieg, które jesienią i zimą są częste. Krople wody przenosimy na butach i ubraniach, zostawiamy je na tapicerce i wycieraczkach. Później woda paruje i osadza się na szybach, a przy minusowych temperaturach zamienia się w szron i lód. Dlatego najprostszym sposobem na pozbycie się problemu zmrożonych i zaparowanych szyb w aucie jest brak wilgoci. Jednym z najpopularniejszych, doraźnych sposobów jest użycie klimatyzacji lub ciepłego nawiewu powietrza. Natomiast lepiej pozbyć się wilgoci na stałe przy użyciu żwirku dla kota, który doskonale absorbuje płyny. Wystarczy wsypać piasek do bawełnianego woreczka lub skarpetki i szczelnie zawiązać. Taki domowy pochłaniacz wilgoci umieszczamy np. na półce obok kierowcy (przy skrzyni zmiany biegów), a w momencie prowadzenia auta za fotelem kierowcy (inaczej może się przesunąć i wpaść pod pedał hamulca lub gazu). Ponadto, zimą warto wozić ze sobą worek żwirku w bagażniku. Kiedy utkniemy w śniegu lub staniemy na lodzie, podsypany pod koła ułatwi wyjazd.

