Zamarznięte szyby to problem wielu kierowców, a szron może pojawić się nawet wewnątrz samochodu.

Główną przyczyną jest wilgoć, którą wnosimy do auta, a która przy niskich temperaturach zamienia się w lód.

Chcesz dowiedzieć się, jak przygotować domowy pochłaniacz wilgoci? Przeczytaj artykuł!

Jeśli często zmagasz się z zaparowanymi szybami w samochodzie, to wielce prawdopodobne jest także to, że gdy temperatura spadnie poniżej zera lód i szron pojawi się wewnątrz auta. Wszystko przez wilgoć, która panuje w samochodzie. Dlatego, jeśli nie chcesz skrobać szyb od środka, musisz zająć się osuszeniem samochodu. Jest na to kilka sposobów.

Szron i lud od wewnątrz samochodu. Sposób na zamrożone szyby w aucie

Powodem parowania szyb, a także osadzania się na nich szronu od środka samochodu w jest wilgoć. Powstawaniu wilgoci w samochodzie sprzyjają deszcz i śnieg, które jesienią i zimą są częste. Krople wody przenosimy na butach i ubraniach, zostawiamy je na tapicerce i wycieraczkach. Później woda paruje i osadza się na szybach, a przy minusowych temperaturach zamienia się w szron i lód. Dlatego najprostszym sposobem na pozbycie się problemu zmrożonych i zaparowanych szyb w aucie jest brak wilgoci. Jednym z najpopularniejszych, doraźnych sposobów jest użycie klimatyzacji lub ciepłego nawiewu powietrza. Natomiast lepiej pozbyć się wilgoci na stałe przy użyciu żwirku dla kota, który doskonale absorbuje płyny. Wystarczy wsypać piasek do bawełnianego woreczka lub skarpetki i szczelnie zawiązać. Taki domowy pochłaniacz wilgoci umieszczamy np. na półce obok kierowcy (przy skrzyni zmiany biegów), a w momencie prowadzenia auta za fotelem kierowcy (inaczej może się przesunąć i wpaść pod pedał hamulca lub gazu). Ponadto, zimą warto wozić ze sobą worek żwirku w bagażniku. Kiedy utkniemy w śniegu lub staniemy na lodzie, podsypany pod koła ułatwi wyjazd.