Mroźne poranki to zmora kierowców – zamarznięte szyby to czasochłonny problem.

Istnieją proste, domowe sposoby na szybkie rozmrożenie szyb bez skrobania, wykorzystujące składniki, które masz pod ręką.

Poznaj przepisy na płyny z alkoholem lub octem, które w kilka sekund usuną lód z szyb Twojego samochodu.

Sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Mroźne noce i poranki to prawdziwe utrapienie każdego kierowcy, który trzyma swój samochód na zewnątrz. Zimą nie tylko panują dosyć niebezpieczne warunki na drogach, ale także posiadacze aut muszą niemal każdego poranka skrobać zamarznięte szyby w swoim samochodzie. Po nocy na szybach osadza się dosłownie lód, który najczęściej próbujemy zeskrobać. Jest to jednak czasochłonne zajęcie, które nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Jak zatem poradzić sobie z zamarzniętymi szybami w samochodzie szybko i bez skrobania? Od kilku tygodni w wielu sklepach można nabyć specjalny płyn na zamarznięte szyby, który rozpuszcza w lód w kilka sekund, a kierowca może spokojnie ruszyć w drogę. Teraz jednak możesz taki płyn przygotować samodzielnie. Najlepiej zrób to jeszcze dziś wieczorem, aby rano nie musieć skrobać zamarzniętych szyb w swoim samochodzie. Istnieją dwa sposoby na zamarznięte szyby w aucie, a przepisy na płyny podaję poniżej.

Wymieszaj energicznie z wodą, a rano po 5 sekundach ruszysz autem bez skrobania

Przepis na płyn do rozmrażania szyb w samochodzie jest prosty - to mieszanka wody i alkoholu. Jedną szklankę alkoholu wlej do 100 ml wody, przelej mieszankę do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskuj tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. Zarówno alkohol jak i ocet obniżają temperaturę zamarzania wody, dzięki czemu oblodzenie na szybach w aucie znika tuż po zaaplikowaniu ich na powierzchnię.

Domowy płyn do rozmrażania szyb w samochodzie

Drugim domowym płynem do rozmrażania szyb w samochodzie jest mieszanka wody z octem. Wlej jedną szklankę octu do połowy szklanki wody, przelej miksturę do butelki z atomizerem. Rano zabierz płyn ze sobą, gdy będziesz szedł do auta. Spryskaj nim zamarznięte szyby, włącz wycieraczki i dosłownie po kilku sekundach szyby odzyskają przejrzystość bez skrobania.