Biegnij do Action, a za 6 zł pożegnasz zaparowane szyby w aucie. O poranku będą suchutkie i gotowe do jazdy. Sposób na wilgoć na szybach

Zaparowane szyby to częsty problem kierowców w deszczowe dni, ograniczający widoczność i bezpieczeństwo.

W Action znajdziesz niedrogi spray (za około 6 zł), który skutecznie zapobiega parowaniu szyb, zapewniając ich przejrzystość.

Alternatywą są pochłaniacze wilgoci – gotowe lub domowe, wykonane z ryżu czy żwirku dla kota.

Dowiedz się, jak prosto i tanio rozwiązać problem zaparowanych szyb, by cieszyć się bezpieczną jazdą!

Biegnij do Action, a za 6 zł pożegnasz zaparowane szyby w aucie

Jesienne, deszczowe dni i wieczory przyprawiają wielu kierowców o dreszcze. Głównie przez fakt skraplającej się wilgoci wewnątrz pojazdu, co najczęściej uwidacznia się na szybach. I chyba każdy kierowca przyzna, że nie ma nic gorszego niż moment, w którym wsiadamy do samochodu o poranku, spieszymy się, chcemy ruszyć, a już kilka sekund po odpaleniu silnika okna auta tracą przejrzystość. Wiadomo - jazda z zaparowanymi szybami jest niekomfortowa, ale przede wszystkim niebezpieczna, gdyż ogranicza widoczność. Z tego względu zanim ruszymy z miejsca powinniśmy w pierwszej kolejności uporać się z wilgocią na oknach. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką, a to niestety nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Jednak takiej sytuacji można uniknąć, a receptę na to znajdziemy w najbliższym sklepie Action. Wystarczy za 6,20 zł kupić spray przeciw parowaniu szyb i zastosować go we wnętrzu swojego auta.

Spray przeciw parowaniu szyb z Action. Jak działa i jak go stosować?

W Action jest dostępny spray, który będzie prawdziwym wybawieniem dla wielu kierowców w okresie jesiennym. Płyn przeciw kondensacji doskonale zabezpieczy szyby przed skraplaniem się na nich wilgoci. W efekcie będą idealnie przejrzyste, a jazda bezpieczna. Jak działa sprej przeciw kondensacji? Wystarczy spryskać nim szyby i przetrzeć. Sprej przeciw parowaniu szyb w Action kosztuje 6,20 zł za butelkę o pojemności 200 ml.

Pochłaniacze wilgoci zapobiegną parowaniu szyb

Jeśli chcesz pozbyć się wilgoci ze swojego samochodu i tym samym zapobiec zaparowywaniu szyb od środka, umieść w nim pochłaniacze wilgoci. Pochłaniacz wilgoci do auta usunie skropliny i parę z szyb, tym samym ułatwi nam wyruszenie w drogę. Można także wykorzystać do tego domowy pochłaniacz wilgoci do samochodu, który przygotujesz samodzielnie. Wystarczy, że do bawełnianego lub lnianego woreczka wsypiesz żwirek dla kota lub biały ryż. Możesz opcjonalnie dodać kilka kropli olejku eterycznego, aby przy okazji zadbać o piękny zapach w samochodzie. Następnie zwiąż woreczek i połóż go na kokpicie pojazdu lub zawieś w okolicy szyby. Zarówno ryż, jak i żwirek dla kota mają właściwości absorbujące wilgoć, dzięki czemu są doskonałym sposobem na zaparowane szyby w samochodzie.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Sprej do szyb Action