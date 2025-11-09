Wystarczy, że wieczorem wetrzesz w szyby w aucie. Rano nie będzie na nich ani kropli wilgoci. Sposób na zaparowane szyby w samochodzie

Zaparowane szyby to zmora kierowców jesienią i zimą, pogarszająca widoczność i komfort jazdy.

Istnieje prosty, zaskakujący sposób na rozwiązanie tego problemu, wykorzystujący popularny męski kosmetyk.

Wystarczy wetrzeć go w szyby wieczorem, aby rano cieszyć się idealną przejrzystością.

Poznaj ten trik i inne zasady, które pomogą Ci raz na zawsze pozbyć się problemu zaparowanych szyb!

Wystarczy, że wieczorem wetrzesz w szyby w aucie

Jesień i zima to trudny okres w roku dla większości kierowców. Jednym z problemów, z jakimi musza się mierzyć są zaparowane szyby w samochodzie. Tak naprawdę wystarczy chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Niestety zaparowane szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką. Jednak wydaje się to syzyfową pracą, gdyż po chwili szyby znowu są zaparowane. Co zrobić, aby usunąć wilgoć z auta i uniknąć parowania szyb? To prostsze niż wydaje się większości kierowców. Wystarczy, że wieczorem wetrzesz w szyby swojego samochodu ten męski kosmetyk, a rano od razu po odpaleniu pojazdu ruszysz w drogę.

Sposób na zaparowane szyby w samochodzie. Odpycha wilgoć od ich powierzchni

Ten skuteczny sposób na zaparowane szyby w samochodzie pomoże pozbyć się problemu raz na zawsze. Oprócz kilku ważnych zasad użytkowania auta, które zmniejszają wilgoć powietrza wewnątrz pojazdu, warto także zastosować trik z pianką do golenia. Ten męski kosmetyk jest znakomity w walce z zaparowanymi szybami, gdyż nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody. Jak stosować piankę do golenia na szyby w aucie? Najpierw starannie osusz szyby. Oczywiście, jeśli są brudne, to je umyj płynem. Następnie wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie je wypoleruj. Gotowe.

Tak zapobiegniesz parowaniu szyb. Zasady ustawienia nawiewu

Poza zabezpieczaniem szyb przed parowaniem, bardzo ważne jest także, aby przestrzegać kilku zasad związanych z użytkowaniem samochodu jesienią i zimą. To one w dużej mierze wpływają na nadmierną wilgotność powietrza we wnętrzu auta. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.