Wrzuć 1 kostkę do pralki, a przestanie z niej śmierdzieć. Zamiast odoru stęchlizny i pleśni powita się zapach kwiatów o poranku. Czyszczenie pralki, aby nie śmierdziała

Pralka wymaga regularnego czyszczenia, by uniknąć nieprzyjemnych zapachów i awarii.

Pleśń i osady mogą prowadzić do uszkodzeń oraz nieestetycznych wykwitów.

Poznaj prosty trik z tabletką do zmywarki, który odświeży Twoją pralkę w mgnieniu oka.

Dowiedz się, jak zapobiec pleśni i utrzymać pralkę w idealnym stanie!

Pralkę też należy czyścić! 1 tabletka wystarczy, aby z niej nie śmierdziało

Bęben pralki narażony jest na różnego rodzaju zabrudzenia. Mimo, że regularnie mieszana jest w nim woda z detergentami to jednak osadzają się tam różnego rodzaju zacieki oraz kamień. Dodatkowo w bębnie pralki może pojawić się pleśń. Występuje ona najczęściej na gumowych uszczelkach i objawia się zielono-białymi wykwitami. Aby ograniczyć ryzyko pojawienia się pleśni nie zapominaj o regularnym wietrzeniu bębna pralki po każdym skończonym cyklu prania. Eksperci wskazują, że drzwiczki od pralki powinny być otwarte przynajmniej przez kilka godzin po praniu.

Ważnym elementem zapobiegającym brzydkim zapachom z wnętrza pralki jest jej czyszczenie. Nie tylko ogranicza ono ryzyko pojawienia się pleśni oraz nieprzyjemnych zapachów, ale także sprawia, że pralka będzie mniej awaryjna. Odkładający się kamień i osady mogą przyczyniać się do szybszego zużywania się niektórych elementów pralki.

Czyszczenie pralki powinno się wykonywać regularnie. Nie jest to czynność ani uciążliwa, ani czasochłonna. Jeżeli chcesz ograniczyć brzydkie zapachy wystarczy, że to bębna pralki wrzucisz 1 kapsułkę do zmywarki i nastawisz klasyczny cykl prania. Ważne, aby temperatura ustawiona była na przynajmniej 40 stopni Celsjusza, a cykl prał minimum godzinę. Dzięki temu masz pewność, że kapsułka dobrze się rozpuści i dokładnie wyczyści wszystkie zakamarki bębna pralki. Tabletki do zmywarki świetnie doczyszczą rożnego rodzaju powierzchnie, zabijają bakterie, a także niwelują brzydkie zapachy.

Wymieszaj z wodą i przetrzyj bęben pralki. Nigdy nie pojawi się w nim pleśń

Aby pleśń nie pojawiła się w pralce warto regularnie przecierać wnętrze pralki. Genialnym sposobem zapobiegającym wykwitom z pleśni jest ocet. Działa on przeciwbakteryjnie oraz przeciwgrzybiczo. Wymieszaj pół szklanki octu z jedną szklanką wody i przetrzyj bęben pralki. Czynność tą wykonuj raz na dwa tygodnie. Pamiętaj także, aby zawsze rozcieńczać ocet z wodą. Sam ocet może być zbyt żrący i powodować uszkodzenia gumowych elementów pralki.