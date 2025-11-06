Wystarczy 5 łyżek wsypanych do szuflady w pralce. Usunie z niej smród i pleśń. Sposób na czyszczenie pralki

Pralka to idealne środowisko dla rozwoju pleśni i nieprzyjemnych zapachów, jeśli nie jest regularnie czyszczona.

Odkryj prosty i skuteczny sposób na pozbycie się pleśni i brzydkiego zapachu z pralki za pomocą zaledwie 5 łyżek popularnego produktu.

Poznaj kompletny plan czyszczenia pralki, w tym pojemnika na proszek i gumowego kołnierza, aby raz na zawsze pożegnać się z problemem.

Wystarczy 5 łyżek wsypać do pralki, a pleśń i brzydki zapach znikną

Czyszczenie pralki to bardzo ważna czynność, którą powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. Dlaczego to tak istotne? Podczas prania w urządzeniu pozostają resztki detergentów, kłaczki z ubrań, a nawet wilgoć. Połączenie tych czynników jest idealnym środowiskiem do rozwoju pleśni w pralce, a zalegający w niej brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. Kiedy zauważysz, że z wnętrza Twojej pralki śmierdzi najlepiej od razu przystąp do gruntownego czyszczenia. Czym powinno się czyścić pralkę z pleśni? Tu wystarczy wsypać pięć łyżek kwasku cytrynowego do bębna. Następnie ustaw puste pranie o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Po zakończeniu wyjmij filtr z pralki i dokładnie go wymyj pod bieżącą wodą. Po zakończonym cyklu pralka będzie pachnieć świeżością. Kwasek cytrynowy to dosłownie pogromca pleśni w pralce, ale też doskonale neutralizuje brzydkie zapachy. Odtąd każde Twoje pranie będzie pachnieć świeżością i będzie higienicznie czyste.

Jak czyścić pralkę z pleśni i usunąć z niej brzydki zapach?

Zanim jednak przejdziesz do czyszczenia bębna, wymyj dokładnie poszczególne elementy urządzenia, w których często gromadzi się brud i resztki detergentów. Najpierw namocz w roztworze wody z sodą oczyszczoną pojemnik na proszek. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Oczywiście ważne jest również to, aby po każdym praniu pozostawić uchylone drzwiczki urządzenia, aby osuszyć bęben.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie