Podcasty, których warto słuchać, gdy chcesz rozwijać karierę

Podcasty to sposób na wygodne i łatwe pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności – a w dodatku można słuchać ich niemal wszędzie, wykonując jednocześnie inne czynności.

Jeśli chcesz pomóc sobie w rozwoju kariery, słuchając podcastów, postaw szczególnie na te związane ściśle z Twoją branżą.

Pomocne mogą być również słuchowiska o tematyce biznesu ogółem.

Rozwój zawodowy łączy się z rozwojem osobistym – dlatego podcasty z tego obszaru też są polecane osobom, które chcą rozwinąć skrzydła w sferze zawodowej.

Wartościowe podcasty a rozwój zawodowy

Podcasty o rozwoju zawodowym i osobistym czy te o tematyce biznesowej to darmowe źródło nie tylko cennej wiedzy, ale również motywacji do działania. Odpowiednio dobrane słuchowiska pozwalają na efektywną naukę w trakcie wykonywania innych codziennych czynności – a to zwyczajnie bardzo wygodne. Podcastów możesz słuchać niemal w każdym miejscu – na spacerze, w autobusie, podczas gotowania czy robienia prania. Nie musisz skupiać wzroku na konkretnej treści tak jak podczas czytania poradników – aby poznawać branżowe trendy, doskonalić umiejętności i słuchać specjalistów z Twojej branży, potrzebujesz tylko telefonu lub komputera, platformy podcastowej i, opcjonalnie, słuchawek.

Poszukiwania pracy w Świętochłowicach? Przyspiesz je dzięki portalom rekrutacyjnym online!

Podcasty związane z konkretną branżą

Na popularnych platformach możesz dziś znaleźć podcasty przeznaczone dla specjalistów z wielu różnych branży – od IT i marketingu, przez e-commerce i branże kreatywne, aż po turystykę czy gastronomię. Tak szeroki wybór daje Ci pewność, że wybrane przez Ciebie treści naprawdę odpowiadają Twoim potrzebom i dostarczą Ci cennej wiedzy, którą będziesz mógł wykorzystać w codziennej pracy. Podcasty mogą pomóc w samej nauce lub dostarczać ciekawych ciekawostek, np. na temat aktualnych branżowych trendów. Do znanych i lubianych audycji dla specjalistów z branży informatycznej należą m.in. podcasty ITeracja, Antyweb Po Godzinach, Porozmawiajmy o IT czy Pierwsze kroki w IT. Jak widać, są one skierowane zarówno do seniorów, jak i do juniorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową karierę. Specjalistom od marketingu mogą się natomiast spodobać takie podcasty jak Mała Wielka Firma, Marketing z głową czy Konkretnie o marketingu i sprzedaży.

Podcasty o tematyce biznesowej

Kolejną kategorią podcastów, które warto słuchać, aby jeszcze bardziej rozwinąć swoją karierę, są podcasty o tematyce stricte biznesowej. Dotyczy to szczególnie osób, które prowadzą – lub zaczynają prowadzić – własną firmę, choć pracownicy etatowi również mogą wynieść z nich wiele cennych informacji. Popularne słuchowiska z zakresu biznesu to m.in. Biznes w IT, Biznesninja, Fajnie na swoim, Biznes Misja czy Przygody przedsiębiorców.

Jeśli szukasz nowej pracy w Chełmnie, wiele ciekawych ofert znajdziesz w sieci.

Podcasty o rozwoju osobistym

Rozwój zawodowy to nie tylko pozyskiwanie nowej specjalistycznej wiedzy czy kompetencji twardych, ale również dbanie o rozwój osobisty. Te dwa aspekty wzajemnie się uzupełniają i pozwalają cieszyć się jeszcze większą satysfakcją z codziennej pracy oraz jej lepszymi efektami. Sieć jest pełna wartościowych treści audio z zakresu rozwoju osobistego – wśród polecanych podcastów o tej tematyce wymienia się np. takie kanały jak Lepiej Teraz, Przez nawyki do celu, Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS czy Pani Swojego Czasu.

Szukasz ciekawej pracy w Węgrowie? Sprawdź najnowsze ogłoszenia w Internecie!

Podsumowanie

Odpowiednio dobrany podcast może stanowić źródło wielu cennych informacji niezbędnych do rozwoju kariery. W sieci można dziś znaleźć setki ciekawych słuchowisk, które pozwalają na zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji – w dodatku podczas wykonywania innych czynności. Aby pomóc sobie w rozwoju zawodowym, warto wybrać szczególnie te podcasty, które dotyczą konkretnej branży. Pomocne mogą być ponadto treści związane z biznesem ogólnie – bez względu na to, czy prowadzisz działalność, czy pracujesz na etacie. Ze względu na to, że rozwój zawodowy ma ścisły związek z rozwojem osobistym, warto postawić również na audycje o tej tematyce. A gdzie ich szukać? M.in. na takich platformach jak Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts.