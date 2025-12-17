Podcasty, których warto słuchać, gdy chcesz rozwijać karierę

Pracuj.pl
2025-12-17 10:01 Materiał sponsorowany

Podcasty o tematyce biznesu, rozwoju osobistego czy te związane z konkretną branżą mogą stanowić źródło wielu cennych informacji. Znajdziesz je dziś zarówno na popularnych platformach typu Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts, jak i w serwisie YouTube. Sprawdź, których z nich szczególnie warto słuchać, jeśli chcesz rozwijać swoją zawodową karierę!

kobieta businesswoman

i

Autor: Mirjana Pusicic/ Getty Images
  • Podcasty to sposób na wygodne i łatwe pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności – a w dodatku można słuchać ich niemal wszędzie, wykonując jednocześnie inne czynności.
  • Jeśli chcesz pomóc sobie w rozwoju kariery, słuchając podcastów, postaw szczególnie na te związane ściśle z Twoją branżą.
  • Pomocne mogą być również słuchowiska o tematyce biznesu ogółem.
  • Rozwój zawodowy łączy się z rozwojem osobistym – dlatego podcasty z tego obszaru też są polecane osobom, które chcą rozwinąć skrzydła w sferze zawodowej.

Wartościowe podcasty a rozwój zawodowy

Podcasty o rozwoju zawodowym i osobistym czy te o tematyce biznesowej to darmowe źródło nie tylko cennej wiedzy, ale również motywacji do działania. Odpowiednio dobrane słuchowiska pozwalają na efektywną naukę w trakcie wykonywania innych codziennych czynności – a to zwyczajnie bardzo wygodne. Podcastów możesz słuchać niemal w każdym miejscu – na spacerze, w autobusie, podczas gotowania czy robienia prania. Nie musisz skupiać wzroku na konkretnej treści tak jak podczas czytania poradników – aby poznawać branżowe trendy, doskonalić umiejętności i słuchać specjalistów z Twojej branży, potrzebujesz tylko telefonu lub komputera, platformy podcastowej i, opcjonalnie, słuchawek.

Poszukiwania pracy w Świętochłowicach? Przyspiesz je dzięki portalom rekrutacyjnym online!

Podcasty związane z konkretną branżą

Na popularnych platformach możesz dziś znaleźć podcasty przeznaczone dla specjalistów z wielu różnych branży – od IT i marketingu, przez e-commerce i branże kreatywne, aż po turystykę czy gastronomię. Tak szeroki wybór daje Ci pewność, że wybrane przez Ciebie treści naprawdę odpowiadają Twoim potrzebom i dostarczą Ci cennej wiedzy, którą będziesz mógł wykorzystać w codziennej pracy. Podcasty mogą pomóc w samej nauce lub dostarczać ciekawych ciekawostek, np. na temat aktualnych branżowych trendów. Do znanych i lubianych audycji dla specjalistów z branży informatycznej należą m.in. podcasty ITeracja, Antyweb Po Godzinach, Porozmawiajmy o IT czy Pierwsze kroki w IT. Jak widać, są one skierowane zarówno do seniorów, jak i do juniorów, którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową karierę. Specjalistom od marketingu mogą się natomiast spodobać takie podcasty jak Mała Wielka Firma, Marketing z głową czy Konkretnie o marketingu i sprzedaży.

Podcasty o tematyce biznesowej

Kolejną kategorią podcastów, które warto słuchać, aby jeszcze bardziej rozwinąć swoją karierę, są podcasty o tematyce stricte biznesowej. Dotyczy to szczególnie osób, które prowadzą – lub zaczynają prowadzić – własną firmę, choć pracownicy etatowi również mogą wynieść z nich wiele cennych informacji. Popularne słuchowiska z zakresu biznesu to m.in. Biznes w IT, Biznesninja, Fajnie na swoim, Biznes Misja czy Przygody przedsiębiorców.

Jeśli szukasz nowej pracy w Chełmnie, wiele ciekawych ofert znajdziesz w sieci.

Podcasty o rozwoju osobistym

Rozwój zawodowy to nie tylko pozyskiwanie nowej specjalistycznej wiedzy czy kompetencji twardych, ale również dbanie o rozwój osobisty. Te dwa aspekty wzajemnie się uzupełniają i pozwalają cieszyć się jeszcze większą satysfakcją z codziennej pracy oraz jej lepszymi efektami. Sieć jest pełna wartościowych treści audio z zakresu rozwoju osobistego – wśród polecanych podcastów o tej tematyce wymienia się np. takie kanały jak Lepiej Teraz, Przez nawyki do celu, Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS czy Pani Swojego Czasu.

Szukasz ciekawej pracy w Węgrowie? Sprawdź najnowsze ogłoszenia w Internecie!

Podsumowanie

Odpowiednio dobrany podcast może stanowić źródło wielu cennych informacji niezbędnych do rozwoju kariery. W sieci można dziś znaleźć setki ciekawych słuchowisk, które pozwalają na zdobywanie nowej wiedzy i kompetencji – w dodatku podczas wykonywania innych czynności. Aby pomóc sobie w rozwoju zawodowym, warto wybrać szczególnie te podcasty, które dotyczą konkretnej branży. Pomocne mogą być ponadto treści związane z biznesem ogólnie – bez względu na to, czy prowadzisz działalność, czy pracujesz na etacie. Ze względu na to, że rozwój zawodowy ma ścisły związek z rozwojem osobistym, warto postawić również na audycje o tej tematyce. A gdzie ich szukać? M.in. na takich platformach jak Spotify, Google Podcasts czy Apple Podcasts.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki