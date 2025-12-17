Wsyp 10 łyżek do zakamienionej muszli klozetowej. Kamień spłynie wraz z wodą, a powierzchnia toalety będzie czysta i pachnące. Sposób na brudną muszlę klozetową

Czyszczenie toalety to podstawa higieny, ale żrące płyny do WC to nie jedyne rozwiązanie.

Odkryj domowy sposób na czystą muszlę klozetową, który wykorzystuje proste składniki z Twojej kuchni.

Mąka, kwasek cytrynowy i sól kuchenna to tajna broń w walce z brudem – zobacz, jak przygotować ten ekologiczny środek i dlaczego działa!

Wsyp to do toalety i rozetrzyj po ściankach muszli klozetowej. Czystość, jak po użyciu płynu do WC

Czyszczenie muszli klozetowej to jedna z tych czynności, o której nie można zapominać. O ile nikt wypolerowane lustra, czy doczyszczone blaty kuchenna to kwestia estetycznej czystości, tak szorowanie toalety to higiena. W brudnej muszli klozetowej znajdziemy tysiące bakterii i zarazków, w tym nawet bakterie E.coli. Nieczyszczona toaleta to większe ryzyko transferowania zarazków na naszą skórę, a to już może skończyć się podrażnieniami, alergiami, a nawet poważniejszymi chorobami.

Do czyszczenia muszli klozetowej najczęściej stosuje się żrące płyny do WC. Obecnie jednak coraz więcej osób rezygnuje z chemii na rzecz domowych sposobów. Czy zatem istnieją naturalne metody czyszczenia toalety, które faktycznie domywają zabrudzenia? Oczywiście, że tak. Warto jednak wiedzieć, że domowe sposoby na czyszczenie muszli klozetowej są nieco łagodniejsze i wymagają częstszego używania. Na bardzo duże zabrudzenia warto jednak sięgnąć po sprawdzoną chemię.

Jeżeli jednak myjesz muszlę klozetową regularnie i szukasz alternatywy dla płynów do WC to musisz poznać ten przepis. Wystarczy, że wymieszasz 5 łyżek kwasku cytrynowego z 5 łyżkami mąki, a także dodasz niewielką ilość soli kuchennej, wody i kilka kropel płynu do naczyń. W ten sposób przygotujesz domowy płyn do muszli klozetowej, który skutecznie usunie zabrudzenia ze ścianek i kołnierza. Całość należy dokładnie wymieszać, wetrzeć w ścianki i zostawić na około 30 minut, aby składniki aktywne zaczęły działać. Po ty czasie dokładnie wyszoruj całą muszlę klozetową i spuść wodę.

Jak działa domowy płyn do czyszczenia muszli klozetowej?

Mąka, kwasek cytrynowy, sól oraz płyn do naczyń to połączenie, którego potrzebujesz podczas czyszczenia toalety. Jak działają te składniki?

Kwasek cytrynowy - działa podobnie jak ocet. Zabija bakterie oraz drobnoustroje, a także rozpuszcza osadzający się kamień.

Sól kuchenna - usuwa kamień i zacieki z wody, a także odświeża czyszczone powierzchnie i niweluje brzydkie zapachy.

Płyn do naczyń - domywa klasyczne zabrudzenia i odświeża ścianki muszli klozetowej.

Mąka - na działanie wybielające i doskonale łączy wszystkie składniki powyżej.