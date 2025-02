Wrzuć wieczorem to do muszli klozetowej. Zadziała jak kostka czyszcząca. W noc usunie kamień i brzydkie zapachy. Czyszczenie muszli klozetowej

Wlej 1 szklankę octu i wrzuć to do muszli klozetowej. Rano będzie czysta i pachnąca

Bakterie i niebezpieczne drobnoustroje to wszystko żeruje na ściankach muszli klozetowej. Regularne czyszczenie toalety to klucz do higieny i zdrowia. Poza zarazkami w muszli klozetowej pojawiają się zacieki oraz osady z wody. Na ściankach często osadza się kamień. Tego rodzaju zabrudzenia nie są łatwe do usunięcia i często nawet żrące płyny do WC nie dają sobie z nimi rady. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzi niezastąpiony ocet. Wystarczy, że wlejesz 1 szklankę octu do muszli klozetowej, rozprowadzisz po ściankach toalety, a po 20 minutach przetrzesz całość szczotką. Ocet możesz zostawić w toalecie także na całą noc i dopiero rano przetrzeć i spuścisz wodę. W ten sposób nie tylko usuniesz baterie i zarazki ale także uciążliwy kamień. Ocet bowiem świetnie zmiękcza i rozpuszcza kamień. Warto prewencyjnie czyścić muszle klozetowę w ten sposób, aby uniknąć osadzania się zacieków.

Jak usunąć brzydkie zapachy ulatniające się z muszli klozetowej?

Muszla klozetowa to miejsce, z którego raczej nie należy się spodziewać pięknych zapachów. Często z jej wnętrza ulatnia się nieprzyjemny aromat. Zawsze w takim przypadku zadbaj o czystość toalety i sprawdź, czy brzydkie zapachy nie są spowodowane problemem z kanalizacją lub hydrauliką. Domowym sposobem na pozbycie się brzydkiego zapachu z wnętrza toalety jest czosnek. Wrzuć do muszli klozetowej kilka ząbków czosnku i zostaw je tam na całą noc. Wrzucaj ząbki pojedynczo, aby uniknąć zatkaniu odpływu. Czosnek to naturalny antybiotyk, który usuwa zarazki i bakterie. To właśnie one często są odpowiedzialne za brzydkie zapachy.