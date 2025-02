Zapodaję 4 krople tego do marniejącego po zimie skrzydłokwiatu. Liście odzyskują młodzieńczy wigor i stają się wyraźnie silniejsze. Domowa odżywka do skrzydłokwiatu

Robię to już w lutym z moim cyklamenem, a rozkwita na kolorowo. Urocze kwiaty zdobią mój parapet aż do wiosny. Nawóz do cyklamenu perskiego

Jak przygotować skrzydłokwiat do kwitnienia? Pielęgnacja na wiosnę

Skrzydłokwiat to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych w Polsce. Często wybierany jest z uwagi na jest egzotyczne kwiaty i właściwości oczyszczania powietrza. Skrzydłokwiat genialnie filtruje toksyny i zanieczyszczenia z powietrze. Z tego też powodu często wybierany jest jako kwiat do sypialni lub do pokoju dziecięcego. Skrzydłokwiat nie jest trudny w pielęgnacji, ale należy pamiętać o jego regularnym nawożeniu. Kwiaty doniczkowe co do zasady mają ograniczony dostęp do substancji odżywczych z gleby i należy je dostarczać z zewnątrz. Zwłaszcza zimą wiele kwiatów doniczkowych musi mierzyć się z przesuszonym powietrzem. Nagrzane grzejniki sprawiają, że rośliny wysychają. W tym czasie należy pamiętać nie tylko o podlewaniu ziemi, ale także regularnym zraszaniu liści. Skrzydłokwiat to roślina o długim sezonie wegetacji. Kwitnie od marca aż do jesieni. Warto zatem już pod koniec zimy zacząć go dodatkowo odżywiać. W tym celu świetnie sprawdzi się domowa odżywka z siemienia lnianego. Nada ona roślinie wigoru i znacząco ja wzmocni.

Jak uratować marniejący skrzydłokwiat? Domowa odżywka podniesie liście i przygotuje do kwitnienia

Do przygotowania odżywki do skrzydłokwiatu potrzebujesz 2 łyżki siemienia lnianego oraz wody. Mi sieczki wsyp siemię i zalej je wrzącą wodą. Odstaw na całą noc, aby siemię lniane dobrze napęczniało i puściło śluz. W następnym kroku oddziel żelową konsystencję od ziaren. Możesz to zrobić używając gazy lub sita o dużych oczkach. Uzyskany gęsty płyn użyj do podlewania skrzydłokwiatu. Wystarczy kilka dużych kropli stosowane raz na dwa tygodnie. Siemię lniane to prawdziwa bomba odżywcza dla kwiatów. Jest ono bogate potas, fosfor, wapń oraz magnez. Wszystkie te minerały odrywają kluczowa rolę w procesach wzrostu oraz kwitnienia roślin. Wzmacniają kwiaty, a także wspierają procesy fotosyntezy. Co ważne, odżywka z siemienia lnianego świetnie sprawdzi się po zimie, gdy wiele kwiatów doniczkowych cierpi przez suche powietrze. Gęsta konsystencja odżywki sprawia, że ziemia dłużej trzyma wilgoć i kwiat ma regularny dostęp do wody i minerałów.

