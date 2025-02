Przyłóż to do deski sedesowej i odczekaj. Zmiecie wszystkie zabrudzenia, w tym osady z wody i kamień. Deska sedesowa będzie jak nowa. Czyszczenie deski sedesowej

W lutym sypię to obficie wokół krzaczków malin. Latem owocują jak szalone. Wczesnowiosenny nawóz do malin

Jak czyścić deskę sedesową, aby była idealnie czysta?

Czyszczenie toalety to jedno z najważniejszych obowiązków domowych podczas sprzątania. Każdy wie, że brudna toaleta jest siedliskiem bakterii oraz drobnoustrojów, które mogą być potencjalnie niebezpieczne dla naszego zdrowia. Do czyszczenia toalety warto sięgać po środki bakteriobójcze, które dobrze odkażają czyszczone powierzchnie. Wśród tego typu domowych środków czystości najlepiej sprawdza się soda oczyszczona oraz biały ocet.

Bardzo często podczas czyszczenia toalety zapomina się o desce sedesowej. Wiele osób jedynie przeciera ją mokrą ściereczką. To błąd ponieważ na desce sedesowej również osadzają się bakterie, a dodatkowo jest ona dotykana dłońmi. Nigdy nie zapominaj o myciu rąk po skorzystaniu z toalety. Na desce sedesowej osadzają się także zabrudzenia z wody. Mogą pojawiać się na niej zacieki oraz kamień. Tego rodzaju zabrudzenia nie są łatwe do usunięcia i wymagają odpowiednich środków czystości. Z niewielkim kamieniem doskonale poradzi sobie mieszanka wody i octu. Kwasowa formuła świetnie rozpuszcza kamień i pomaga utrzymać deskę sedesową w czystości.

Wymieszaj z wodą i przyłóż do deski sedesowej. Usunie wszystkie zabrudzenia

W przypadku dużych zabrudzeń warto sięgnąć po coś mocniejszego. Z kamieniem oraz żółtymi plamami doskonale poradzi sobie klasyczny wybielacz do ubrań. Świetnie wybiela on czyszczone powierzchnie i usuwa z nich bakterie. Wystarczy, że wymieszasz wybielacz w wodą w proporcjach 1:2 i delikatnie namoczysz w tym papierowe ręczniki. Następnie należy przyłożyć namoczone ręczniki do deski sedesowej i odczekać godzinie. Po tym czasie przemyj deskę sedesową woda, aby na jej powierzchni nie zostały ślady po wybielaczu. Pamiętaj, by czynności te wykonywać w rękawiczkach. Wybielacz może bowiem silnie podrażnić skórę. Na bardzo duże zabrudzenia konieczne może być namoczenie deski sedesowej w roztworze z wody i wybielacza. Rozmontuj deskę i namocz ją w wannie z wodą i wybielaczem przez około 1 godzinę.

