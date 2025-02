Magiczny proszek do prania ręczników. Posyp nim ręczniki, a po praniu wyjmiesz je pachnące i mięciutkie. Tak ręczniki prały nasze babki

Pokrój na kawałki wstaw do szafy, a pozbędziesz się moli raz na zawsze. To prawdziwy pogromca dokuczliwych owadów. Sposób na mole ubraniowe

Sposoby na pranie ręczników. Jak prać ręczniki w pralce?

Dlaczego pranie ręczników jest tak ważne? Mokre i brudne ręczniki stwarzają idealnie środowisko do namnażania się bakterii oraz drobnoustrojów. Te zarazami możemy wcierać w skórę powodują alergie i inne choroby skórne. W dawnych czasach ręczniki gotowało się. Wysoka temperatura zabijała bakterie. Dzisiaj nie jest to już niekoniecznie, a współczesne pralki oraz detergenty usuwają zarazki już w niższych temperaturach. Nadal jednak eksperci wskazują, że bawełniane ręczniki warto prać w temperaturze 60 st.C. Do prania ręczników nie zaleca się stosowania płynów do płukania. Działają one na zasadzie oblepianie włókien i mogą potęgować sztywnienie tkanin. Częste pranie nie pozostawało bez wpływu na tkaniny. Z czasem ręczniki mogą robić się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku. Aby zapobiegać niszczeniu się ręczników w praniu warto sięgnąć po sodę oczyszczoną.

Posyp tym proszkiem ręczniki i nastaw pranie. Będą pachnące i miękkie niczym chmurka

To najprostszy i najskuteczniejszy sposób na pranie ręczników. Soda oczyszczona posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Usuwa z tkanin zarazki, a jest przy tym bezpieczna dla alergików. Dodatkowo doskonale zmiękcza tkaniny chroniąc je przed sztywnieniem. Soda oczyszczona to również naturalny odplamiacz. Usuwa zabrudzenia oraz niweluje brzydkie zapachy. Ręczniki prane z dodatkiem sody oczyszczonej przez długi czas pozostają jak nowe. W praniu ręczników sodę oczyszczoną możesz zastosować na kilka sposobów. Możesz wsypać kilka czubatych łyżek tego proszku do komory na detergent lub dodać ją bezpośrednio do bębna pralki. W przypadku dużych zabrudzeń warto delikatnie zmoczyć ręczniki i rozsmarować sodę oczyszczoną po materiale. Zadziała ina wtedy na wybrane miejsca i dokładnie je doczyści.

