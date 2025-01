Zamiast na włosy, nałóż na tłuste plamy na ubraniach, a znikną w okamgnieniu. Uratujesz nawet bluzkę z plamą po oleju. Sposób na tłuste plamy

Zamiast na włosy, nałóż na tłuste plamy na ubraniach, a znikną w okamgnieniu

Tłuste plamy na ubraniach to prawdziwa zmora. Często wydaje nam się, że bluzka, czy spódnica, na której pojawiła się plama z tłuszczu, nadaje się wyłącznie do kosza. Niektórzy z nas próbują jeszcze uratować zabrudzone ubranie i stosują odplamiacze. Jednak te przy zbyt częstym stosowaniu mogą uszkodzić tkaninę. Jak zatem usunąć tłuste plamy z ubrań w bezpieczny, ale skuteczny sposób? Tu pomoże popularny kosmetyk, który większość kobiet ma w swojej kosmetyczce. Chodzi o suchy szampon. Okazuje się, że ten kosmetyk jest genialnym sposobem na tłuste plamy na odzieży. Jak go stosować? Wystarczy, że spryskasz suchym szamponem zabrudzone miejsce na tkaninie i po chwili wrzucisz ubranie do pralki. Upierz jak zwykle z dodatkiem proszku, a po wyjęciu z bębna po tłustych plamach nie będzie ani śladu.

Sposób na tłuste plamy na ubraniach. Jak je usunąć?

Na tłuste plamy na ubraniach istnieje kilka domowych sposobów. Jeśli jest ona świeża, to zasyp mąką ziemniaczaną i postaw na 15 minut i upierz w pralce. W przypadku, gdy plamy z oleju powstały na jasnej odzieży, to można je posypać sodą oczyszczoną i zapuścić kilak kropel płynu do naczyń. Pozostaw do wyschnięcia i upierz w pralce. Można również przygotować domowej roboty odplamiacz do ubrań. Potrzebujesz trzech składników: sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do naczyń, 1/4 szklanki wody utlenionej i pół szklanki sody. Tak powstały ekologiczny odplamiacz nałóż na zabrudzone miejsca na odzieży, pozostawi na 30 minut i piorę w pralce tak jak zwykle. Usunie on nie tylko tłuste plamy, ale również inne, trudne do wyprania zabrudzenia z naszej odzieży.

