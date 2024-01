Zabieram dzieciom i używam do czyszczenia tłustych plam ze ścian. Genialnie absorbuje tłuszcz i plamy znikają. Sposób na czyszczenie tłustych plan ze ścian

To niedopuszczalny składnik faworków. Tysiące gospodyń dodaje go do chrustu, a przez to faworki nie są idealnie kruche. Przepis na faworki

Jak się pozbyć tłustych plam ze ścian?

Tłuste plany na ścianach to najtrudniejsze zabrudzenia do usunięcia. Przecieranie ich mokrą ściereczką nic nie daje, a bywa, że plamy jedynie się nieestetycznie rozcierają. Szczególnie uciążliwy jest tłuszcz kuchenny, który osadza się na ścianach podczas gotowania. W przypadku tłustych plam na ścianach kluczowy jest czas. Im starsza plama, tym trudniej będzie ją usunąć. Pamiętaj zatem, by zawsze reagować na bieżąco i wycierać każdą plamę, jakie zauważysz. W przypadku świeżych plam skuteczny może okazać się tradycyjny płyn do naczyń i ciepła wodą. Przetrzyj delikatnie plamę i pozostaw do wyschnięcia. Jeżeli tłuszcz nie chce zejść, to sięgnij po bardziej zaawansowane sposoby.

Zabieram dziecku i tym usuwam tłuste plamy na ścianach. Genialnie absorbuje tłuszcz

Niedocenionym pomocnikiem przy usuwania tłustych plam jest kreda. To genialny sposób na wyczyszczenie tłustych zabrudzeń. Kreda rewelacyjnie absorbuje tłuszcz i pomaga w usunięciu tłustych plam. Potrzyj redą zabrudzone miejsce i odczekaj kilka godzin. Po tym czasie szczotką z miękkim włosiem wytrzyj plamę. Jeżeli to nie zadziała to zaaplikuj kolejną warstwę kredy i pozostaw ją na całą noc. Ten sposób z pewności doczyści tłuste plamy ze ścian. U mnie działa za każdym razem.

