Włóż to pod uszczelkę w pralce, a pozbędziesz się pleśni. Usunie w mig wszystkie zarodniki. Czyszczenie pralki z pleśni

Pojawiająca się pleśń w pralce to dość częsty problem. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy, że w ich pralce pojawiła się pleśń. Najczęściej zarodniki pleśni powstają na gumowych uszczelkach urządzenia. Mają one regularny kontakt z wodą, a dodatkowo uszczelki w pralce umieszczone są w ciemnych ukrytych miejscach wokół bębna. To idealne siedlisko do namnażania się bakterii i rozwijania się pleśni. Pierwszym z objawów, że w Twojej pralce mogła pojawić się pleśń jest brzydki zapach. Na początku wyczuwalny jest on w samej pralce, a z czasem przesiąkają nim świeżo prane ubrania. W przypadku niewielkiej ilości pleśni wystarczy dokładne wyczyszczenie pralki wodą z octem. Jego kwasowa formuła świetnie usuwa zabrudzenia z wody, a dodatkowo ocet słynie ze swoich bakteriobójczych właściwości. Kiedy pleśni jest jednak więcej ocet może nie wystarczyć. O wiele skuteczniejszym i mocniejszym sposobem jest wybielacz. Wystarczy, że namoczysz w wybielaczu ręczniki papierowe i umieścisz je pod uszczelką na kilka godzin. Po tym czasie całość należy dokładnie przemyć i wytrzeć do sucha. Wybielacz natychmiastowo usuwa zarodniki pleśni i odkaża czyszczone powierzchnie.

Jak czyścić pralkę, aby nie powstała w niej pleśń?

Aby ograniczyć ryzyko namnażania się bakterii i pojawienia się pleśni należy regularnie czyścić pralkę. Raz w miesiącu warto puścić puste pranie z dodatkiem wody z octem, sody oczyszczonej lub kapsułki do zmywarki. Niektóre pralki wyposażone są w specjalny program do czyszczenia. W innym przypadku z powodzeniem wystarczy tradycyjny program na pranie w 40 st. C. Zawsze po praniu wietrz pralkę, aby dokładnie wyschła i sprawdzaj, czy w uszczelkach pomiędzy drzwiami, a bębnem pralki nie zbiera się woda.

