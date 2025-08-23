Wrzucam do muszli klozetowej i przestaję się tym przejmować. Rano toaleta jest czysta. Brzydkie zapachy są wspomnieniem

Brzydkie zapachy z toalety mogą świadczyć o namnażaniu się bakterii i drobnoustrojów, często z powodu niewłaściwego czyszczenia.

Wystarczą 3 ząbki, a z muszli klozetowej przestanie unosić się brzydki zapach. Domowy sposób na odór z toalety

Brzydkie zapachy unoszące się z muszli klozetowej to nic przyjemnego. Mogą one świadczyć o tym, że w zakamarkach toalety namnażają się bakterie oraz drobnoustroje. To właśnie one są najczęstszym powodem brzydkich zapachów. Pojawiają się na skutek nieprawidłowego czyszczenie muszli klozetowej. W zakamarkach odpływu oraz wokół kołnierza i deski sedesowej może zbierać się brud, których nie jest usuwany podczas sprzątania. Innym powodem brzydkich zapachów wyszło klozetowej mogą być zatkane rury.

Jeżeli smród jest wynikiem nieprawidłowego czyszczenia toalety możesz sięgnąć po domowe sposoby. Regularnie stosowane przywrócą czystość i sprawią, że toaleta będzie odświeżona.

Do wyczyszczenia wnętrza oraz ścianek muszli klozetowej najlepiej sprawdzi się soda oczyszczona. Jej sproszkowana formuła sprawią, że nie spływa ze ścianek tylko się na ich osadza aktywując procesy czyszczenia. Sodę oczyszczoną należy wymieszać z wodą, aby powstała gęsta pasta, a następnie wetrzeć w całą muszle klozetową. Należy pamiętać o wszystkich trudnych dostępnych miejscach, a przede wszystkich wokół kołnierza. To właśnie tam zbiera się najwięcej brudu oraz kamienia. Sodę zostaw na około 20 minut, następnie wyszoruj toalety szczotka do WC. Soda oczyszczona usuwa kamień i złogi, a także działa przeciwbakteryjne. Soda oczyszczona także delikatnie wybielanie, dzięki czemu wnętrze muszli klozetowej będzie bielsze.

W następnym kroku obierz 3 ząbki czosnku, delikatnie rozgnieć, a następnie wrzuć do muszli klozetowej. Zostaw je tam na całą noc. Czosnek nazywany jest naturalnym antybiotykiem. Działa przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczo. Niweluje zatem bakterie, które odpowiedzialne są za nieprzyjemny odór. Stosowany regularnie sprawi, że pożegnasz brzydkie zapachy raz na zawsze.