Weź konewkę, wlej to i podlewaj grudnik. Od tego, czy to zrobisz zależy, czy Twój grudnik zakwitnie zimą

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2025-08-22 10:29

Grudnik to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który kwitnie zimą. Często obsypuje kwiatami na Boże Narodzenie i przepięknie zdobi nasze domy. Aby jednak grudnik zakwitł zimą potrzebna jest właściwa pielęgnacji. Dzięki tym zabiegom Twój grudnik zakwitnie na święta. Bez tego może nie obsypać kwiatami. Pielęgnacja grudnika na koniec lata i początek jesieni.

Grudnik

i

Autor: GettyImages Grudnik pięknie kwietnie. Właśnie nadchodzi ten czas
  • Grudnik, symbol Bożego Narodzenia, wymaga specjalnej pielęgnacji jesienią, by obficie zakwitnąć.
  • Koniec sierpnia i początek września to idealny czas na wzmocnienie rośliny domową odżywką z czarnej herbaty.
  • Od października ogranicz podlewanie i nawożenie, zapewniając grudnikowi czas spoczynku przed kwitnieniem.
  • Chcesz, by Twój kaktus bożonarodzeniowy obsypał się kwiatami? Sprawdź, jak go pielęgnować!

Dodaj do wody i podlewaj tym grudnik! Dzięki temu kaktus bożonarodzeniowy zakwitnie w terminie

Dla wielu osób grudnik to kwiat - symbol Bożego Narodzenia. Jako jeden z niewielu kwiatów doniczkowych kwitnie zimą i obsypuje wtedy kolorowymi kwiatami. Grudnik najczęściej kwitnie na czerwono lub różowe i świetnie wpasowuje się w nastój Bożego Narodzenia. Aby jednak kaktus bożonarodzeniowy zakwitł w odpowiednim termin należy wcześniej zadbać o jego pielęgnację. Zasady uprawy grudnika jesienią skupiają się na dwóch ważnych aspektach. Pierwsza z nich to nawożenie i odżywianie, a druga to czas spoczynku tuż przed okresem kwitnienia.

Koniec sierpnia i początek września to czas, kiedy warto dokładnie odżywić grudnika. Dzięki temu kwiat będzie miał siłę i odpowiednie warunku do wzrostu. Świetnym sposobem na odżywienie grudnia jest domowa odżywka z czarnej herbaty. Jest to tani i skuteczny nawóz, po którym grudnik będzie wzmocniony oraz w lepszej kondycji. Wystarczy, że przygotujesz mocną herbatę, a następnie rozcieńczysz ją z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną odżywkę należy stosować raz w tygodniu. Czarna herbata zawiera między innymi garbniki, czyli polifenole, które wzmacniają układ korzeniowy roślin oraz stymulują ich kondycję.

Zrób to z grudnikiem jesienią, a zima obsypie kwiatami

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji grudnika jest odpoczynek przed kwitnieniem. W okresie jesiennym kaktus bożonarodzeniowy musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, aby wypuścić pierwsze paki. Od października należy ograniczyć nawożenie oraz nadmierne podlewanie. W tym czasie kwiat przygotowuje się do kwitnienia. Podłoże powinno być wilgotne, ale nie może być przelewane. Opcjonalnie zaleca się podlewanie raz w tygodniu, ale bardzo ważna jest stała obserwacja ziemi. Warto również pamiętać, że gdy grudnik wypuści pąki nie powinno się już przestawiać doniczki. W innym przypadku roślina może zgubić pąki i przez to nie zakwitnie.

Przeczytaj także:
Kwiaciarka ostrzegła mnie, że bez tego grudnik nie zakwitnie zimą. Musisz zadba…
Super Express Google News
Quiz o kwiatach, z których stworzysz najpiękniejsze bukiety. Rozwiąż test i sprawdź, czy masz zadatki na florystę
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma kolce?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KWIATY DONICZKOWE
odżywka do kwiatów
grudnik