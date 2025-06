Kwiaciarka ostrzegła mnie, że bez tego grudnik nie zakwitnie zimą. Musisz zadbać o to już teraz! Wystarczy 1 szklanka raz na tydzień. Nawóz do grudnika

Raz w tygodniu podlewaj tym grudnika, a zimą obsypie kwiatami. Stosuj ta odżywkę aż do października

Grudnik, inaczej kaktus bożonarodzeniowy to przepiękny kwiat, który zakwita na przełomie listopada i grudnia. W tym czasie pokrywa się on czerwonymi lub różowymi kwiatami niewielkiej wielkości. Dla wielu osób to właśnie ten kwiat jest symbolem świat Bożego Narodzenia. Aby jednak grudnik zakwitł o tej porze roku potrzebna jest odpowiednia pielęgnacja przez cały rok. Profesjonalny ogrodnicy wskazują, że przygotowania do okresu kwitnienia warto zacząć już późną wiosną. Grudnik może kwitnąć także wiosną, a potem przechodzi w fazę spoczynku. Czerwiec to idealny miesiąc, by zacząć stosowanie nawozów wzmacniających i odżywiających. W tym czasie warto skupić się ją dostarczeniu grudnikowi podstawowych substancji odżywczych, w tym witamin oraz minerałów. Nie musisz od razu sięgać po kupne odżywki. Wystarczy to, co masz w domu. Do odżywienia grudnika świetnie sprawdzi się wodą po gotowaniu ryżu lub ziemniaków. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że podczas gotowania wielu cennych witamin z ryżu, warzyw oraz ziemniaków trafia do wody. Wystarczy, że po gotowaniu odstawisz wodę do ostygnięcia i będziesz nią podlewać grudnika.

Woda po gotowaniu ryżu zawiera między innymi fosfor i potas, które są niezbędne w procesach wzrostu oraz kwitnienia roślin. Dodatkowo ma on także magnez, żelazo oraz krzem, a także witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na wygląd liści. Regularnie stosowana woda ryżowa świetnie stymuluje kwiat do wzrostu oraz wzmacnia korzenie. Z kolei woda po gotowaniu ziemniaków to także bogactw fosforu oraz potasu. Stosowana zamiennie z wodą ryżową do podlewania grudnia odżywi i wzmocni roślinę. Pamiętaj jednak, że podlewania roślin należy stosować niesoloną wodę. Sól może bowiem negatywnie wpłynąć na rozwój kwiatów. Nawożenie grudnika kontynuuj aż do początku października. Wczesna jesienią zrezygnuj że stosowania nawozów oraz ograniczyć podlewanie. Grudnik w tym okresie wchodzi w okres spoczynku, podczas którego musi odpowiednio przygotować się do kwitnienia.

Jak dbać o grudnika? Stosuj się do tych porad, a zakwitnie zimą

Latem, gdy grudnik (Schlumbergera) przechodzi okres spoczynku po obfitym kwitnieniu, jego pielęgnacja powinna być ukierunkowana na zapewnienie mu odpowiednich warunków do regeneracji i przygotowania do kolejnego sezonu. Roślina ta preferuje jasne, ale rozproszone światło, dlatego należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, które mogłoby spowodować poparzenia liści. Podlewanie powinno być umiarkowane, pozwalając ziemi przeschnąć między kolejnymi nawodnieniami, aby zapobiec gniciu korzeni. Warto również regularnie zraszać roślinę, szczególnie w upalne dni, aby utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza.

Wczesną jesienią, gdy dni stają się krótsze i temperatura zaczyna spadać, grudnik zaczyna przygotowywać się do kwitnienia. W tym okresie należy stopniowo ograniczać podlewanie i zaprzestać nawożenia, aby roślina mogła skupić się na zawiązywaniu pąków kwiatowych. Kluczowe jest również zapewnienie grudnikowi chłodniejszego otoczenia, z temperaturą w granicach 15-18 stopni Celsjusza, oraz wydłużenie okresu ciemności do co najmniej 12 godzin na dobę. Te warunki są niezbędne do zainicjowania procesu kwitnienia. Należy unikać przestawiania rośliny w tym czasie, ponieważ zmiany w oświetleniu i temperaturze mogą spowodować opadanie pąków kwiatowych.