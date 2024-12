Grudnik nazywany kaktusem Bożego Narodzenia lub też szlumbergerą, pochodzi z tropikalnych lasów Brazylii, gdzie naturalnie porasta drzewa oraz skały. W wersji doniczkowej ma kremowe, różowe lub czerwone kwiaty w kształcie długich dzwoneczków. Najczęściej zdobi nasze mieszkania zimą, kiedy obsypuje się kwiatami. Gdy przekwitnie, jego liście stają się wiotkie i pomarszczone. To znak, że roślina musi odpocząć.

Zrób to z grudnikiem po przekwitnięciu, a w kolejnym sezonie znów zakwitnie. Zasady pielęgnacji, gdy kwiat zgubi pąki

Po zakończeniu okresu kwitnienia możesz delikatnie przyciąć roślinę, usuwając zwiędłe kwiaty i uszkodzone liście. To pomoże grudnikowi skupić energię na regeneracji. Usychające kwiaty grudnika, trzeba usuwać na bieżąco, gdy roślina w zupełności przekwitnie lub z powodu złej pielęgnacji zgubi pąki, trzeba zapewnić jej odpoczynek. To kluczowe dla jej zdrowia i przyszłego kwitnienia. W okresie spoczynku, który zazwyczaj przypada na późną zimę i wczesną wiosnę, zmniejsz częstotliwość podlewania. Podlewaj roślinę tylko wtedy, gdy podłoże jest całkowicie suche. W okresie spoczynku grudnik potrzepuje chłodniejszego miejsca. Najlepiej przenieść go do pomieszczenia, w którym panuje temperatura w okolicach 6-10 stopni Celsjusza. W tym czasie zaprzestajemy nawożenia. Po 3-4 tygodniach można przenieść grudnik na docelowe stanowisko oraz zacząć stopniowo podlewać i nawozić. Ważne, by nie przestawiać rośliny, gdy pojawią się pąki kwiatowe.

Dlaczego grudnik nie kwitnie?

Jeśli zastanawiasz się, dlaczego grudnik nie kwitnie, sprawdź jego podłoże. Podlewanie jest niezwykle ważne. Nie wolno dopuścić do całkowitego wyschnięcia gleby. W przeciwnym razie liście zaczną się marszczyć i więdnąć. A przywrócenie równowagi trwa bardzo długo. Efektem może być brak kwitnienia, ponieważ roślina całą energię inwestuje w liście. Dlatego, jeśli chcesz, by grudnik zakwitł ponownie, podlewaj go raz w tygodniu. Pamiętaj jednak, by nie przelać rośliny. Ziemia musi być wilgotna, ale nie mokra. Po podlaniu wylej także wodę z podstawki. Grudnik lubi również zraszanie. Możesz to robić co 2-3 dni przy użyciu ostałej letniej wody lub deszczówki. Poza okresami spoczynku warto także nawozić roślinę odżywką do kaktusów lub roślin doniczkowych. Zabieg powtarzamy co 3 tygodnie. Jeśli chcesz sprawić, by grudnik zakwitł, przyjrzyj się doniczce. Bardzo często wydaje nam się, że kwiaty powinny mieć dużą przestrzeń, jednak w przypadku grudnika jest zupełnie inaczej. Roślina nie ma zbyt rozbudowanego systemu korzeniowego, dlatego nie potrzebuje dużej doniczki. O wiele lepiej sprawdzi się mały i płaski pojemnik, w którym łatwiej będzie kontrolować wilgotność podłoża. Ważne jest też, by nie przesadzać kwiatu w trakcie kwietnia. Wtedy trzeba zapewnić roślinie spokój i stabilne warunki. Inaczej może gubić pąki. Grudnik fatalnie reaguje na zmiany. Jeśli do tej pory obficie kwitł, ale w kolejnym roku przestał powodem może być gwałtowna zmiana temperatury, intensywności oświetlenia czy przeciągi. Wtedy roślina nie tylko nie kwitnie, ale gubi pąki i opadają jej liście.

