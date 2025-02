Wlej pół szklanki tego do doniczki z grudnikiem, a zakwitnie jeszcze w lutym. Tajemna odżywka, która pobudzi grudnik do kwitnięcia! Co zori, by grudnik kwitł dwa razy do roku?

Wlej do butelki i spryskaj pościel, cudowny zapach utuli cię do snu. Naturalne perfumy do sypialni

Grudnik to przepiękny, tropikalny kwiat, który kwitnie zimą. To jeden z niewielu gatunków kwiatów doniczkowych, który kwitnie właśnie w okresie zimowym. Aby grudnik obsypał kwiatami potrzebne mu są sprzyjające warunki. Kwiat ten nie lubi mocno nasłonecznionych stanowisk. O wiele lepiej radzi sobie w półcieniu lub na stanowisku ze światłem rozproszonym. Do uprawy grudnika najlepiej sprawdzi się ziemia uniwersalna lub do pielęgnacji kaktusów. W sezonie wegetacji bardzo ważne jest regularne podlewania grudnika. Roślina musi mieć stale wilgotne podłoże. Należy jednak unikać przelewania kwiatu. Korzenie grudnika nie powinna stać wodzie, w innym przypadku mogą zacząć gnić. Kiedy na łodygach zawiążą się pąki nie powinno się przestawiać rośliny. Może to skutkować zrzuceniem pąków i brakiem kwitnienia. Zimą warto również regularnie zraszać liście grudnika. Wysuszone przez grzejniki powietrze mu nie sprzyja. Aby grudnik zakwitł dwa razy do roku potrzebny jest mu okres spoczynku. To czas, w którym kwiat się regeneruje i szykuje do wegetacji. W tym czasie należy zrezygnować ze stosowania odżywek, a podlewania ograniczyć do minimum.

Do stosowania odżywek należy wrócić, gdy grudnik wypuści pierwsze pąki. Świetnie do tego sprawdzi się domowa odżywka z pokrzywy. Możesz wykorzystać zarówno świeżą jak i suszoną pokrzywę. Świeże liście należy wcześniej wysuszyć. Aby przygotować odżywkę do grudnika zagotuj wodę i przelej do słoika, w którym wcześniej znalazły się liście pokrzywy. Napar odstaw na kilka dni. Po tym czasie rozcieńczaj go z wodą i podlewaj grudnika. Już jedna szklanka tej odżywki pobudzi roślinę do wzrostu. Pokrzywa pozytywnie wpływa na kondycję wielu roślin. Zawiera ona cenne substancje takie jak witaminy A, C, K oraz te grupy B, azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, wapń, cynk, krzem, mangan, a także kwasy organiczne.

