Zalewam wodą i sumiennie podlewam hortensje. Krzew zyskuje nowe życie, kwiatów będzie więcej niż gwiazd na niebie. Odżywka do hortensji, która pobudzi do kwitnienia

Kiedy powinno nawozić się hortensje?

Koniec zimy to ważny czas w pielęgnacji hortensji. Praktycznie wszystkie odmiany hortensji (poza bukietową) wymagają zimowego okrywania. Przełom lutego oraz marca to czas, gdy zaczyna się zdejmować okrycia. Należy stale monitorować pogodę i w razie jej załamania i powrotu wysokich mrozów hortensje należy ponownie okryć agrowłókniną. Początek wiosny to także czas przycinania pędów. Usuwa się stare łodygi, na których nie wykształciły się zaczątki liści oraz pąki. W kolejnym etapie należy pomyśleć o nawożeniu hortensji. Ogrodnicy wskazują, że pierwsze nawożenie hortensji powinno odbyć się wraz z początkiem wiosny. W tym czasie warto stosować nawozy o przedłużonym działaniu i bogate w azot. Składnik ten poprawia i wydłuża procesy kwitnienia. W sezonie wegetacji hortensje należy podlewać nawet raz w miesiącu.

Podlewaj tym hortensje, a nie nadążysz z liczeniem kwiatów. Domowy nawóz do hortensji

W wielu przypadkach do nawożenia kwiatów oraz krzewów nie trzeba sięgać po kupne odżywki. To, co jest w naturze często jest wystarczające. Do nawożenia hortensji świetnie sprawdzi się odżywka z mlecza polnego. To nawóz do stosowania latem i wczesną jesienią bowiem mlecz polny zakwita w okolicach czerwca. Jest on powszechny i znajdziesz go praktycznie wszędzie. Porasta łąki, skraje lasu oraz ogrody. Aby przygotować odżywkę z mlecza polnego wystarczy, że 1/3 wiadra roślin i zalejesz je deszczówką. Tak przygotowaną mieszankę przestaw w zaciemnione miejsce na około 3 tygodnie. W tym czasie nawóz powinien zacząć fermentować i będą pojawiały się na nim bąbelki. W momencie gdy przestaną odżywka będzie gotowa. Przed użyciem rozcieńczaj ją z wodą w proporcji 1:10. Gnojówka przygotowana z mlecza polnego to prawdziwe bogactwo substancji odżywczych. Zawiera ona między innymi azot, fosfor, potas, żelazo, a także witaminę C. Wspierają one rozwój i rozrost krzewu. Sprzyjają obfitemu kwitnieniu i pomagają w utrzymaniu odpowiedniego pH gleby.

Czym nawozić hortensje na wiosnę?

Na pierwsze nawożenie hortensji świetnie sprawdzi się domowa odżywka z fusów po kawie. Przygotuj 1 l wody. Najlepiej sprawdzi się deszczówka. Wsyp do niej 2 łyżki cynamonu oraz 2 łyżki fusów po kawie (nie może być to kawa bezkofeinowa). Wszystkie składniki dokładnie wymieszaj i zmiksuj. Przygotowany wywar przelej do konewki i raz w tygodniu podlewaj nim hortensje. Szybko zauważysz pierwsze efekty. Fusy po kawie i cynamon wzmocnią krzew i sprawią, że stanie się on bardziej odporny na działanie szkodników.

