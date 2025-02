Zrób to z krzewami malin w marcu, a latem obsypią się słodkimi owocami. Nie nadążysz ich zbierać. Uprawa malin

Wlej do słoiczka i postaw go w salonie, a przepiękny zapach odświeży powietrze na wiele dni. Słodkie akcenty rozniosą się po mieszkaniu. Naturalny zapach do salonu

Zrób to z krzewami malin w marcu, a latem obsypią się słodkimi owocami

Amatorska uprawa malin w ogrodzie staje się coraz popularniejsza wśród Polaków. Z racji tego, że nie jest to zbyt skomplikowana czynność, a maliny należą do jednych z najbardziej lubianych owoców, warto wiedzieć, jakie zabiegi pielęgnacyjne na krzewach malin należy wykonać, aby te owocowały obficie i zdrowo w okresie letnim. Prawda jest taka, że trzeba o nie dbać przez cały rok. Oprócz obowiązkowego podlewania malin należy im także dostarczyć ważnych składników odżywczych, dzięki którym nie tylko obsypią się owocami, ale też będą odporne na różne choroby czy szkodniki. Kolejnym istotnym zabiegiem w uprawie malin jest przycinanie krzewów. Oczywiście robimy to, zanim zaczną one owocować, czyli najlepiej wczesną wiosną. Ja przycinanie krzewów wykonuję w marcu. Roślina ma czas, aby się zregenerować i przygotować do sezonu.

Przycinanie krzewów malin. Jak to robić?

To właśnie dzięki prawidłowemu przycinaniu krzewów malin minimalizuje się ryzyko wystąpienia groźnej choroby malin, jaką jest zamieranie pędów, a także ogranicza się szkodniki malin żerujące wewnątrz pędu. Regularne przycinanie malin sprzyja także prawidłowemu i obfitemu owocowaniu. Oczywiście najlepszym terminem na przycinanie malin jest wczesna wiosna, tuż po zakończeniu przymrozków. Zabieg polega na usunięciu gałęzi uszkodzonych podczas przymrozków i osłabionych. Ponadto warto pozbyć się przerośniętych gałęzi i zostawić około 10 najsilniejszych pędów. W ten sposób przerzedzisz krzew i zapewnisz zdrowym pędom dostęp do światła. Pamiętaj też, aby maliny przycinać zawsze w suchy i pogodny dzień. Dzięki temu rany będą szybciej się goiły i nie będą narażone na infekcje.

Autor: