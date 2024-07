Dlaczego maliny usychają? Domowy nawóz, który uratuje uschnięte krzaczki malin. Przygotujesz go samodzielnie. Jest darmowy i działa za każdym razem

Rośliny to nasi sprzymierzeńcy

Rozkrusz taką 1 tabletkę i wsyp ją do bębna pralki. Włóż firanki i nastaw program delikatny. W 40 minut firanki będą śnieżnobiałe. Pranie firanek

Juka ogrodowa jest jadalna. Z kwiatów przygotujesz pyszne dania. Oto co zrobić z juki ogrodowej

Dlaczego maliny usychają?

Usychanie i obumieranie pędów to jeden z najczęstszych problemów, jaki pojawia się na krzakach malin. Małe i mocno zagęszczone pędy sprzyjają rozwojowi chorób. Jak podaje portal plumeria.pl sprawcą obumierania pędów najczęściej jest grzyb Didymella applanata. Jest on wyjątkowo trudny do usunięcia ponieważ zimuje na porażonych pędach i dobrze rozwija się podczas dużej wilgotności. Pierwszym objawem wystąpienia choroby są brązowe lub fioletowe plamy pojawiające się na liściach malin. Te objaw najczęściej występują wiosną. W kolejnym etapie obumierają całe pędy, a nowe przestają rosnąć. Jesienią kora na zarażonych pędach staje się srebrna i zauważalnie odstaje od drewna. Pod nią znajdują się zarodniki grzyba, które ponownie zaatakują wiosną.

Co zrobić, gdy maliny usychają? Domowy nawóz, który uratuje maliny

Kluczem do zdrowych i silnych sadzonek malin jest odpowiednia pielęgnacją. Ważnym jej elementem jest odpowiednie podłoże. Maliny lubią ziemię o kwaśnych pH 4-5,5. Zanim posadzisz na stanowisku maliny sprawdź ich pH, może również próbować je zakwaszać później. Świetnym sposobem na zakwaszanie gleby jest nawóz z fusów po kawie. Jeszcze lepiej zadziała domowy, kwaśny kompost przygotowany z szyszek drzew iglastych, trocin roślin iglastych i kory. Takim kompostem podsypuj rośliny, a zakwasisz glebę wokół nich.

Jak pielęgnować maliny, by nie usychały?

Na choroby grzybowe malin nie ma preparatów. Najważniejsze jest prewencja i odpowiednia pielęgnacja. Poza kwaśnym podłożem maliny powinny także rosnąć na słonecznym stanowisku. Ważne jest ich podlewanie. W okresy suszy i upałów podlewaj maliny mieszanką wody i gnojówki. W ten sposób woda nie będzie parować z gleby tak szybko. Pamiętaj także o podwiązywaniu pędów. Zapobiega to ich uszkodzeniom i tworzeniu się miejsc łatwiej dostępnych dla zarodników.

Trawy ozdobne do ogrodu i na taras. Rośliny polecane przez ogrodników