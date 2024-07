Dodaj to do gleby, a zmienisz kolor kwiatów hortensji na niebieski! Ogromne kwiaty zmienią kolor. Pielęgnacja hortensji

Zamiast do prania wlej to do miski i wetrzyj w deskę sedesową. Po 20 minutach żółte plamy i zacieki się rozpuszczą. Ocet się nie przyda. Czyszczenie deski sedesowej

Dlaczego liście ogórków żółkną? Przyczyną może być zła pielęgnacja. Żeby ogórki prawidłowo się rozwijały i obficie owocowały, potrzebują żyznej i stale wilgotnej gleby. Przy podlewaniu trzeba uważać na liście. Strumień wody lepiej kierować na ziemię. Zbyt częste zraszanie liści, może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych i żółknięcia. Dlatego pogoda także ma wpływ na prawidłowy wzrost ogórków. Deszczowe lato im nie służy. Podobnie zresztą jak upalne. Innym powodem żółknięcia liści ogórków, może być obecność szkodników. Ogrodnicy zalecają, by obok ogórków posiać wrotycz, który odstrasza owady. Sprawdzą się także zioła — kolendra, oregano czy bazylia — ograniczą ryzyko chorób np. mączniaka. Ogórki będą dobrze rosły także przy warzywach strączkowych np. fasoli. Złym pomysłem jest sadzenie ich obok ziemniaków i pomidorów, które są narażone na te same choroby grzybowe i szkodniki. Dobrym towarzystwem dla ogórków będzie także nagietek i nasturcja. Kwiaty wydzielają zapach odstraszający mszyce, nicienie i mączliki, a przy tym przyciągają owady zapylające.

Dlaczego liście ogórków żółkną? Oto powody i domowy oprysk na żółte liście ogórków. Weź kilka złotych i kup ten produkt w aptece

Liście ogórków mogą żółknąć także przez złe nawożenie. Do prawidłowego wzrostu roślinie potrzebny jest azot. Jego brak może powodować osłabienie krzaczków. Nawóz do ogórków powinien być także bogaty w potas i fosfor. Sprawdzi się też odżywka z suchego chleba lub ze skórek bananowych. Jednak jeśli wszystkie zasady pielęgnacji ogórków zostały zachowane, ale liście żółkną i usychają, warto wypróbować domowy oprysk z wody utlenionej. Roztwór przygotowujemy z 20 ml 3 proc. wody utlenionej zmieszanej z 1 litrem wody. Preparat zwiększy odporność rośliny na szkodniki, wzmocni korzenie i przyspieszy wzrost. Można go stosować raz w tygodniu, najlepiej w bezdeszczowy wieczór.

Domowy nawóz do ogórków z suchego chleba. Jak zrobić?

Chleb, bułki, skórki od chleba, a nawet krakersy można wykorzystać do stworzenia mikstury bogatej w składniki odżywcze. Zawarte w nich drożdże są bogate w białka, aminokwasy, pierwiastki śladowe oraz witaminy, które stymulują rośliny do wzrostu. Ponadto zawarte w zakwasie chlebowym drożdże aktywują pożyteczne bakterie glebowe i neutralizują patogeny. Taki nawóz ochroni ogórki przed szarą pleśnią i sprawia, że roślina szybciej przetwarza i wchłania potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Do przygotowania nawozu z chleba można użyć zarówno świeżego, jak i czerstwego pieczywa. Najbogatszy w składniki odżywcze będzie ciemny chleb. Ale do mikstury możemy dodać także resztki krakersów i białych bułek. Pokrojone w kostkę pieczywo wrzucamy do wiadra, następnie zalewamy wodą. Tyle, by zakrywała jedynie chleb. Następnie na wierzchu kładziemy talerz, który dodatkowo obciążamy (podobnie jak przy kiszeniu kapusty). Zostawiamy na tydzień. Po tym czasie odcedzamy płyn. Koncentrat rozcieńczamy w proporcjach 1:3. Odżywkę chlebową najlepiej stosować w ciepłe dni. Rozgrzana gleba sprzyja działaniu drożdży. Jeśli gleba jest uboga, można nawozić ją co 10 dni. Przy żyznej glebie wystarczy do 20 dni. Odżywkę stosujemy przez cały czas owocowania ogórków.

ZOBACZ TEŻ: Zimna czy ciepła? Sprawdź, jaka woda będzie najlepsza do ogórków małosolnych. Prosty sposób na najpyszniejsze ogórki

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii Pytanie 1 z 10 „Trzeba nam było szukać nowego wroga, jak tu pod bokiem znalazł się stary? Toż to by było nie po Bożemu” - kto w „Samych swoich” wypowiada te słowa? Władysław Kargul Kazimierz Pawlak Leonia Pawlak Dalej